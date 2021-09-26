بدء تصوير فيلم «مش بالورقة والقلم» داخل مستشفى بهية

بدأ المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز، تصوير فيلم «مش بالورقة والقلم»، للمخرج أحمد محمد عبده، داخل مستشفى بهية لسرطان الثدي، لأول مرة في السينما والدراما المصرية.

وفي إطار حرص الدولة المصرية بصحة المرأة المصرية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، توجهت السينارست زينب عزيز، رئيس المركز القومي للسينما لزيارة فريق التصوير بمستشفى بهية بصحبة مجدي الشحري مدير عام الانتاج بالمركز للاطمئنان على سير العملية الإنتاجية.

فيلم «مش بالورقة والقلم» للمخرج أحمد محمد عبده، وتأليف ناجي عبدالله، وإنتاج المركز القومي للسينما، وتدور أحداثه في إطار من دراما رومانسية حيث يتناول معاناة أصحاب البطولات من محاربات مرض السرطان، كما يلقي الضوء على العامل النفسي للمجتمع في محاربة مرض السرطان، وكذلك دور المجتمع والدولة في محاربة المرض.

وأصر مخرج العمل على المزج بين بطلات العمل رنا خطاب وآلاء علي وبريهان أنور، مع حالات حقيقية من «محاربات السرطان» داخل مستشفى بهية.

كما تم الانتهاء من أغنية الفيلم للمطرب يحيى نديم بعنوان «ارسم صورة جميلة لبكره»، والتي ترصد عددا من اللقطات الوثائقية حول مبادرة صحة المرأة المصرية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وترصد حالة محاربات مرض السرطان واهتمام الدولة المصرية بالنظام الصحي الحديث.

وقرر مخرج الفيلم إهداء الأغنية إلى مبادرة رئيس الجمهورية تقديرا للدور الهام الذي تقوم به تلك المبادرة لحماية المرأة المصرية.

كما تم خلال الأسابيع السابقة المراجعة الطبية لمشاهد الفيلم واعتمادها من قبل مؤسسة بهية لسرطان الثدي.