«رأس سدر» تتأهب لافتتاح الكورنيش وشارع 306 في احتفالات أكتوبر

قال علي حمادة رئيس مدينة رأس سدر، إن أعمال تطوير كورنيش المدينة وشارع 306 انتهت بالفعل، مشيرا إلى أن الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، أجرت جولة تفقدية بالمدينة، أمس السبت، لتفقد الأعمال ووضع اللمسات النهائية لافتتاح كورنيش المدينة وشارع 306 خلال الشهر المقبل أثناء احتفالات المحافظة بانتصارات أكتوبر.

وأوضح في تصريح لـ«الوطن»، اليوم، أن أهالي المدينة ينتظرون هذا المشروع الذي يقام لأول مرة ويعد متنفسا للأهالي ومزارا سياحيا للوافدين في موسم الصيف.

18 محلا وبازارا بشارع 306

وأضاف رئيس مدينة رأس سدر أن أعمال تطوير الكورنيش وإنشاء شارع 306 بلغت تكلفتها الإجمالية قرابة 10 ملايين جنيه، والمكان تحول بالفعل إلي قطعة فنية تلفت أنظار الزوار.

ولفت إلى أن الكورنيش يبلغ طوله 1600 متر، مشيرا إلى انتهاء الأعمال بنسبة 100٪، وتضمنت إنشاء منطقة تجارية ترفيهية خدمية للمواطنين، ورصيف للدراجات ومقاعد بالإضافة إلى شارع 306 الذي يضم 18 محلا تجاريا وبازارا.

إنارة طريق القرى السياحية

وأكد إنارة شارع القرى السياحية بالمدينة عقب الانتهاء من تطوير الطريق بتكلفة 45 مليون جنيه من تمويل وتنفيذ جهاز تعمير سيناء، وهيئة التنمية السياحية، لافتا إلى أن أعمال تطوير الطريق شملت إنشاء إتجاهين، كل اتجاه يضم حارتين ويبلغ عرض الحارة 2.5 متر وجرى توفير الاعتمادات المالية من هيئة التعمير وهيئة التنمية السياحية، بحيث تتكلف هيئة التعمير رصف وازدواج الطريق، بينما تتكلف هيئة التنمية السياحية إنارة الطريق.