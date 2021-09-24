تعرف على أسعار تذاكر السفر من جنوب سيناء إلى القاهرة والدلتا والصعيد

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي، نفق الشهيد أحمد حمدي 2 وجرى تشغيله من الثامنة صباحا وحتى الرابعة مساءً.

«الوطن»، تستغرض أسعار تذاكر السفر من شرم الشيخ إلى القاهرة وباقي المحافظات ومن دهب إلى باقي المحافظات، وتختلف الأسعار من شركة إلى أخري حسب الخدمة التي تقدمها الشركات للمسافرين، وتتفاوت الأسعار من محافظة إلى أخرى، حيث يتراوح سعر تذكرة السفر من شرم الشيخ إلي القاهرة بين 160 و545 جنيها، ومن شرم الشيخ إلى محافظات الدلتا بين 150 و200 جنيه، ومن دهب إلى القاهرة، بين 250 جنيها و350 جنيها، وتختلف الأسعار لسببين الأول الخدمة التي يقدمها الأتوبيس، والثاني هو موعد الرحلة من شرم الشيخ للقاهرة والعكس.

وتتنافس في محافظة جنوب سيناء أكثر من 6 شركات سياحية في مجال نقل الركاب من شرم الشيخ إلى القاهرة، بالإضافة إلى وجود ميكروباصات سياحية دخلت شرم الشيخ وتقوم بنقل الركاب إلى المحافظات المختلفة بأسعار تناسب الجميع وهذا أدى إلى وجود تنافس بين الشركات للفوز بأكبر عدد من الركاب.

اسعار تذاكر أتوبيسات الشركات الخاصة

أسعار تذاكر الأتوبيس، خمس نجوم من شرم الشيخ إلى القاهرة، تصل إلى 545 جنيه، وهناك شركات سعر التذكرة فيها 400 جنيه، أما أسعار تذاكر الأتوبيس الاقتصادي من شرم الشيخ إلى القاهرة فتبدأ من 160 حتى 280 جنيه بحسب الشركة وموعد السفر.

اسعار تذاكر اتوبيسات النقل العام والميكروباصات

أما أسعار التذاكر في أتوبيسات شركات النقل العام من شرم للقاهرة فتترواح بين 160 جنيها و180جنيها، فيما تتراوح أسعار ركوب الميكروباص السياحي من شرم الشيخ إلى القاهرة بين 150 جنيها و160 جنيها.

وسجلت أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام من شرم الشيخ إلى محافظات الدلتا 160 جنيها حتى 180 جنيها، وأسعار أتوبيسات شركات الوجه القبلي من شرم الشيخ إلى محافظات الصعيد فتبدأ التذكرة من 200 جنيه حتي 300 جنيه.