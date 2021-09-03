صفقة تبادلية بأمر كارتيرون.. ثلاثي بيراميدز مقابل جنش وجمعة

قام الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك، بطلب إنهاء ضم ثلاثي بيراميدز نبيل عماد دونجا وأحمد أيمن منصور وعبدالله السعيد، مع تأكيد أو نفي توقيع الأخير للقلعة البيضاء، لتدعيم صفوف الفريق قبل بداية الموسم المقبل.

وأوضح مصدر داخل الزمالك لـ «الوطن سبورت»، أن الفرنسي باتريس كارتيرون تقدم بطلب رسمي لإدارة النادي بضم ثلاثي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وهو ما دفع اللجنة برئاسة حسين لبيب لبدء التفاوض الرسمي مع مسؤولي بيراميدز لإنهاء الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة.

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