بيراميدز يرفض ضم جنش

وجه مسؤولو بيراميدز صدمة لمحمود جنش حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برفض التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادًا للموسم الجديد، رغم حاجة الفريق للتعاقد مع حارس مرمى متميز، في ظل إصابة أحمد الشناوي، بقطع في الرباط الصليبي.

وكشف مصدر بنادي بيراميدز، لـ«الوطن سبورت»، عن أن مسؤولي النادي رفضوا الدخول في مفاوضات مع الزمالك، للتعاقد مع جنش، بسبب أزمة الحارس مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، ورفضه نزول اللاعب التدريبات، وتمسكه برحيله.

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