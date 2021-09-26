كل ما تريد معرفته عن الانتخابات الألمانية.. شولتز الأقرب لخلافة ميركل

يتوجه الألمان، اليوم الأحد للتصويت في الانتخابات التشريعية، في معركة شرسة من أجل خلافة المستشارة أنجيلا ميركل، التي تولت مقاليد الحكم لأكثر من 16 عاما، ويقدم «الوطن» كل ما تريد معرفته عن الانتخابات الألمانية.

ويوجد هناك أكثر من 60 مليون ألماني فوق 18 عامًا، مؤهلون للتصويت، وفتحت صناديق الاقتراع في الساعة 8 بالتوقيت المحلي (06:00 بتوقيت جرينتش) اليوم الأحد، وسيظهر مؤشر واضح على اسم الفائز عندما ينتهي التصويت في الساعة السادسة.

في الفترة التي سبقت الانتخابات، كان أكثر من ثلث الناخبين لا يزالون غير متأكدين لمن سيصوتون، على الرغم من أن عددًا قياسيًا منهم قد أعطوا أصواتهم بالفعل وفقا لإذاعة بي بي سي التي نشرت تقريرا عن كل ما تريد معرفته عن الانتخابات الألمانية.

كل ما تريد معرفته عن الانتخابات الألمانية

منذ شهور كانت استطلاعات الرأي تتمايل على هذا النحو وذاك، قاد حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ وحليفه الحزب البافاري في البداية في الاستطلاعات، وفي وقت من الأوقات تقدم حزب الخضر، ولكن بعد ذلك صعد الاشتراكيون الديمقراطيون تحت قيادة السياسي الألماني أولاف شولتز.

ومن بين المرشحين الثلاثة الذين يتنافسون على منصب المستشار، في التقرير المنشور عن كل ما تريد معرفته عن الانتخابات الألمانية، كان شولتز هو الذي جذب الناخبين أكثر من غيرهم، وبصفته نائب ميركل، كان من الأسهل عليه أن يُنظر إليه على أنه مرشح الاستمرارية مقارنة بمنافسه المحافظ أرمين لاشيت الذي تدعمه ميركل وهو مرشح الحزب الديمقراطي المسيحي.

ولكن حتى لو فاز شولتز، فسيحتاج على الأرجح إلى دعم حزبين آخرين لتشكيل ائتلاف.

أزمة المناخ في ألمانيا

يعتبر تغير المناخ حاليًا أكبر مشكلة بالنسبة للناخبين الألمان، وتُعتبر هذه القضية هي من أولويات حزب الخضر، لكن مرشحتهم، أنالينا بربوك، فقدت الكثير من الدعم، على الرغم من الفيضانات الكارثية التي خلفت ما لا يقل عن 190 قتيلاً وخلفت وراءها دمارا في ولايتين من أكثر الولايات اكتظاظا بالسكان. وعلى الرغم من أن تغير المناخ هو الأولوية القصوى لهم، فإنهم يعتقدون أن الأطراف الأخرى قادرة تمامًا على معالجته أيضًا.

وأبلغ المحافظ أرمين لاشيت، الناخبين يوم السبت، أن الوقت قد حان لتسريع الانتقال إلى الطاقة المتجددة: «نحن بطيئون للغاية في ألمانيا».