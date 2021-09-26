غدا.. وزيرة الهجرة تبحث سبل التعاون مع نظيرتها الهولندية وتصطحبها بزيارة أثرية

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أنكي بروكرز كنول، وزيرة الهجرة الهولندية، اليوم، لدى وصولها إلى مطار القاهرة الدولي، مساء أمس، وذلك في مستهل زيارتها الرسمية التي تجريها حاليًا إلى مصر.

بحث آفاق التعاون بين البلدين

وقالت نبيلة مكرم، إنَّ زيارة وزيرة الهجرة الهولندية إلى مصر تستهدف التباحث حول فتح آفاق التعاون فيما بين البلدين في عدة مجالات أبرزها الجاليات، والهجرة النظامية ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

زيارة المتحف القومي للحضارة

ومن المقرر أنَّ تلتقي وزيرة الهجرة الهولندية نبيلة مكرم بالخارج يوم غد الإثنين، ومن ثم تزور الوزيرتان بزيارة المتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط.

وتكتسب هذه الزيارة أهمية خاصة في ضوء أنَّها أول زيارة لمسؤول هولندي رفيع المستوى إلى مصر خلال السنوات الماضية، كما أن تعزيز التعاون الثنائي المشترك في مجال الهجرة من شأنَّه أن يسهم في دعم العلاقات الثنائية بسبب أهمية هذا الملف لهولندا.

تولت وزيرة الهجرة الهولندية أنكي بروكرز كنول، من قبل منصب رئيسة مجلس الشيوخ الهولندي، وتعد من الشخصيات المؤثرة لدى حزب «الشعب من أجل الحرية» الحاكم برئاسة مارك روته رئيس الوزراء الهولندي الحالي.