«مكرم» تناشد الراغبين في الهجرة غير الشرعية: «ما تشتروش الموت بالفلوس»

وجهت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، مواطني القرى والمحافظات، للحد من الهجرة غير الشرعية، والابتعاد عن ذلك الطريق الذي وصفته بـ«المحفوف بالمخاطر».

وتكثف الوزارة من حملاتها في إطار المبادرة الرئاسية لمكافحة الهجرة غير الشرعية «مراكب النجاة»، من خلال نشر العديد من الأفلام، التي تحمل رسالة بشكل مباشر للشباب الراغب في خوض تلك التجربة المحفوفة بالمخاطر، ونفق مظلم يودي بحياتهم دون دراية أو وعي كافٍ بطبيعة التجربة، وما تحمله في طيّاتها من عراقيل وصعوبات.

ما تشتريش الموت بفلوس

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، فيلمًا للحد من الهجرة غير الشرعية، وتوعية المواطنين الراغبين في السفر بطريقة غير شرعية، قائلة: «ما تشتريش الموت بفلوس، نداءات مستمرة لأهلنا وشبابنا من خلال المبادرة الرئاسية لمكافحة الهجرة غير الشرعية مراكب النجاة، عشان مايجازفوش بحياتهم في طريق المجهول»، مضيفة: «اتعلموا حرفة وأبدأوا هنا اتدربوا وما تخاطروش بحياتكم».

أفلام توعوية للحد من الهجرة غير الشرعية

وأشارت الوزارة إلى الاستمرار في نشر فيديوهات التوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية، تباعا، لافتة إلى نشر الفرص البديلة في المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، بالإضافة إلى طرق الاستفادة من دعم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرهم.

وتتعاون الأجهزة التنفيذية بالمحافظات والمجتمع المدني والمؤسسات الدينية، في تبني استراتيجية واضحة؛ للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وذلك عبر أنشطة مختلفة؛ لإبعاد ذلك الخطر عن الشباب.