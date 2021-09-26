«الأزهر العالمي للفتوى»: الأسرة السعيدة قادرة على إدارة خلافاتهما

قالت الدكتورة أميرة محمد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنّ الخلافات الزوجية أمر وارد في كل بيت وأسرة، وأنّ الأسرة التي تضم زوجان يعرفان كيف يختلفان، دون أن يخسر أحدهما ود ومحبة الطرف الآخر، أو ينتقص من رصيد احترامه له، هي الأسرة السعيدة التي تتمكن من الاستمرار في الحياة الزوجية.

التدخل غير المحسوب للأهل في الحياة الزوجية يضغط على الأسرة اجتماعيا

وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنّ تدخل أهل الزوجين في حياة أبنائهم الزوجية، قد يأتي للإصلاح لأجل استمرار الحياة الزوجية، أو لإنهائها بسلام إذا قرر الزوجان الانفصال، محذّرة من التدخل الضار المؤدي إلى تشويش العلاقات الزوجية: «التدخل قد يشكل ضغطا اجتماعيا على الأسرة الناشئة في كثير من الأحيان».

ودعت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إلى ضرورة تضافر جهود الأهل والزوجين، للحفاظ على كيان الأسرة وخصوصيتها، كالاتفاق بين الطرفين على وضع حدود لتدخل الأهل في حياتهما الزوجية، وضرورة احترام الزوجين لبعضهما في حضورهما أو غيابهما، وعدم السماح لأحد بالحديث عن شريكه بشكل جارح أو غير لائق، مع إظهار المودة من قبل الزوجين للأهل، واستشارتهم في الأمور العامة تقديرا لخبرتهم.

إدارة الخلافات الزوجية

جاء ذلك خلال محاضرة بعنوان «إدارة الخلافات الزوجية»، ألقتها الدكتورة أميرة محمد، ضمن برنامج «إعداد المقبلات على الزواج»، الذي أقيم بالمدينة الشبابية بمحافظة بورسعيد، بالتنسيق بين الأزهر ووزارة الشباب والرياضة، في الفترة من 19 حتى سبتمبر 2021، بمشاركة نحو 200 فتاة من 17 محافظة من محافظات الجمهورية.