رئيس «فتوى الأزهر» الأسبق يجرم غلق عقارات الإيجار القديم: «لازم تعديل»

لا يزال قانون الإيجار القديم يثير الجدل بين ملاك العقارات والمستأجرين، حيث يرى أصحاب العقارات أن المبالغ الزهيدة التي يحصلونها من المستأجرين لا تتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي، وأيضا لا تتناسب مع قيمة العقار الحقيقة، وعلى الجانب الآخر يتهم المستأجرون أصحاب الملاك بتعمدهم ترك العقارات دون ترميم انتظارا لسقوطها لطردهم من العقارات وبناء أبراج سكنية جديدة.

وظهر عدد من المقترحات لحل مشكلة الإيجار القديم وأبرزها تسليم وحدات الإيجار القديم المغلقة لأصحابها، وسحب الوحدة السكنية من المستأجر حال إثبات امتلاكه لغيرها، كما أنه من المنتظر أن يناقش مجلس النواب قانون الإيجار القديم خلال دور الانعقاد الثاني في شهر أكتوبر المقبل؛ للوصول إلى حل يرضي طرفي الأزمة.

الأطرش: للمالك الحق في الحصول على ملكه

من جانبه، علق الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس الفتوى الأسبق بجامعة الأزهر، حول غلق بعض المستأجرين لشقق الإيجار القديم دون الانتفاع بها، مؤكدا أن هذا الأمر غير جائز في الدين الإسلامي، وأن للمالك الحق في الحصول على ملكه في الوقت الذي يريده.

وأضاف رئيس الفتوى الأسبق بالأزهر، خلال تصريحه لـ«الوطن» أن لا يوجد ما يسمي بتوريث عقود الإيجار في الإسلام، مطالبا الجهات المختصة بتعديل قانون الإيجار القديم الذي اعتبره لا يتناسب مع العصر الحالي، مشيرا إلى أن المستأجر الذي يمتلك وحدة سكنية غير الذي يسكن بها يجب عليه تسليمها لمالكها عرفانًا بجميله عليه، حيث أن المالك أَوَّاهٌ عندما كان لا مأوى له.

الأطرش يطالب المستأجرين بتسليم الوحدات لأصحابها

وحول غلق بعض المستأجرين لشقق الإيجار القديم دون الانتفاع بها، أو تأجيرها للغير، أكد «الأطرش» أن هذا الفعل أقل ما يوصف به أنه « قمة الإجرام»، مطالبا المستأجرين بتسليم الوحدات لأصحابها: «دا اسمه قمة الإجرام والظلم، اللي يعمل كدا يكون قليل الدين ولأبد من سحب الوحدة منه بالإجبار».