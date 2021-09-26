تفاصيل تمويل المصروفات المدرسية من بنك ناصر بقيمة 50 ألف جنيه

تزامنا مع انطلاق العام الدراسي في 9 أكتوبر المقبل، أعلن بنك ناصر الاجتماعي التابع لوزارة التضامن، دعم أولياء الأمور في إطار دوره الاجتماعي، إذ يوفر تمويلًا للمصروفات الدراسية بقيمة 50 ألف كحد أقصي، لجميع طلاب المراحل التعليمية المختلفة، لتمويل سنة دراسية واحدة تسدد على 10 أشهر، أو تمويل مرحلة تعليمية كاملة تسدد على 3 سنوات.

ضمانات تمويل المصروفات الدراسية

وأوضح بنك ناصر الاجتماعي على موقعه الرسمي، أن هناك عدة شروط لتمويل المصروفات الدراسية تتمثل في الآتي:

- العاملون بالقطاع الخاص المؤمن عليهم: يتم تحويل مرتب ضامن من العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال يغطي قيمة القسط الشهري، بالإضافة إلى تقديم تعهد بتحويل مرتب ضامن من العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال، يغطي قيمة القسط الشهرى تتعهد جهة عمله بتحويل مرتبه حال طلب البنك ذلك.

- أصحاب المرتبات: يتم تقديم تعهد بتحويل مرتب العميل عند طلب البنك ذلك، يغطي قيمة القسط الشهري، وحال طلب التمويل لمرحلة تعليمية كاملة يتم تحويل المرتب أو قيمة القسط الشهري على البنك، بالإضافة إلى وثيقة مخاطر عدم السداد.

- ورثة المعاشات: تحويل حصة وريث المعاش على البنك وتقديم وثيقة مخاطر عدم السداد والتأمين على حياة العميل بكامل المدة والمديونية.

- أصحاب المعاشات: تحويل المعاش على البنك.

- أصحاب الودائع الادخارية: تقديم إقرار من طالب التمويل بالسداد النقدي، تجميد وديعة بكامل قيمة المديونية طوال فترة السداد مع تقديم إقرار بالموافقة من العميل بالخصم من الوديعة وعائدها دون الرجوع إليه.

المستندات المطلوبة للحصول على التأمينات

- طلب الحصول على التمويل.

- الرقم التأميني لطالب التمويل.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- إيصال مرفق حديث.

- بيان مفردات الدخل.

وأشار البنك إلى أنه يتم احتساب غرامات التأخير بنسبة 1.5% شهريا من قيمة القسط الشهري.