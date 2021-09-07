شوقي عن المصروفات الدراسية: اللي عليه حاجة يدفعها ميقولش السنة هتتلغي

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الحديث عن المصروفات الدراسية متكرر، موضحًا: «مش معقول كل سنة هنتكلم على المصاريف، اللي عاوز يدخل ولاده مدرسة حكومة يدخلهم، بس محدش يدخلهم مدرسة خاصة ويبوظها، لأنها لها مصروفاتها، ونتكلم من الاتجاه اللي يريحنا بس، مش كل ولي أمر هياخد قرار يريحه هو، القرار يجب أن يكون جماعيا ويجب أن نتفهم أن تقدم المدرسة خدمة بجودة وهو ما يتطلب دفع الفلوس».

الإعلان عن حوكمة مصروفات 12 ألف مدرسة خلال 6 أو 8 أسابيع

وأضاف شوقي، خلال تصريحات تلفزيونية: «اللي عليه مصاريف يدفعها متقولش: هدفع ليه السنة ممكن تتلغي؟! لا ادفعها، وأتمنى أن نترك الدولة تتخذ قرار استكمال العملية التعليمية، نستهدف حوكمة جميع المدارس، وسنعلن عن هذا الأمر قريبا في فترة تتراوح بين 6 أسابيع إلى 8 أسابيع، وسنحوكم كل ما يتعلق بالمدارس والمصروفات من حيث التعاقدات بين أولياء الأمور والمدرسة، وكل ذلك سيكون تحت إشراف المدارس، وسينطبق على المدارس الدولية واليابانية والتجريبية لغات».

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: «حالة الفصال المستمر بسبب المصروفات مرهقة، لأن المدرسة الخاصة مشروع اقتصادي وأدام دخلنا فيه لازم نكون مدركين حجم التكلفة والتعليم أون لاين بفلوس مش ببلاش، والمدرسة بتدفع مرتبات للأمن والإيجار والكهرباء والمياه، ومش معنى إني هدرس من البيت إني مدفعش المصاريف».

إطلاق نظام شكاوى متطور على موقع الوزارة خلال أسبوعين

أكد، أن الوزارة عندما يردها زيادة مخالفة للمصروفات يجرى فرض الحراسة عليها لتلافي هذه المشكلات ويتم تعويض الأهالي عن الزيادات، مشيرًا إلى أنه سيجرى حوكمة 12 ألف مدرسة: «مينفعش نقفل مدرسة لما نيجي نعاقبها، بتبقى واخدة رهينة –يقصد الطلاب - وأنه لن يستقيم غلق مدرسة حتى لا يتأثر تعليم الطالب، لذلك فإننا سنفرض عقوبات مالية كبيرة، وسنضع شروطا على التراخيص، وسنضع مكانا لإيداع الشكاوى عبر موقع الوزارة، حتى يكون هناك مكان شكاوى الأهالي بدلا من السوشيال ميديا والاستغاثات والتريندات وهو عبارة عن نظام مقنن لاستقبال والرد على الشكاوى وسيظهر خلال أسبوعين للتعامل مع كل هذا الحجم من التساؤلات».