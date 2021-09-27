تصدير 33 ألف طن فوسفات لإندونيسيا من ميناء سفاجا

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 6 سفن وجرى تداول 41000 طن بضائع و382 شاحنة، وشملت حركة الواردات 2000 طن بضائع و143شاحنة فيما شملت حركة الصادرات 39000 طن بضائع و239 شاحنة.

تصدير 33 ألف طن فسفور لإندونيسيا

ومن المقرر أن يشهد ميناء سفاجا اليوم، تصدير 33 ألف طن فوسفات على متن السفينة Global Mermaid والتي ستغادر مينا سفاجا اليوم وعلى متنها 33 ألف طن فوسفات متجهة لإندونيسيا، والسفينتين دليلة والحرية2، بينما استقبل الميناء بالأمس السفينة أمل، كما شهد ميناء نويبع رحلات مكوكية «وصول وسفر» للسفينتين سينا وعمان، وغادرت ميناء بور توفيق السفينة بنياس وعلى متنها 50 سيارة متجهة لجدة.

اجتماع بالوحدة المحلية للارتقاء بمستوى الخدمات

وفي سياق آخر، عقد اللواء ياسر شعبان رئيس مدينة سفاجا، اجتماعا بالوحدة المحلية مع مديري الإدارات الداخلية لمناقشة آلية العمل والتنسيق بين الإدارات المختصة للرقى والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدينة، وذلك في أول أيام توليه مسؤولية رئاسة مجلس المدينة خلفا للدكتورة هدى المغربي رئيس مدينة سفاجا السابق.

وذلك نفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بسرعة التعرف على جميع الموضوعات والملفات الخاصة بالمدينة والوقوف على المشاكل والمعوقات لدفع عجلة العمل بمدينة سفاجا.

مؤكدا على ضرورة التواصل والتلاحم مع الجميع والاستماع إلى كافة المشاكل والسعي الجاد للوصول إلى أفضل الحلول، فيما لا يتعارض مع القوانين والقرارات التي أقرتها الدولة.