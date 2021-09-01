ميناء سفاجا يستقبل 63 ألف طن قمح روسي

يستقبل ميناء سفاجا، اليوم الأربعاء، السفينة «Kriton»، وعلى متنها 63 ألف طن قمح روسي وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة، حيث استعدت سلطات ميناء سفاجا بالتنسيق مع الجهات المختصة باتخاذ اللازم، من إجراءات نحو فحص الشحنة، للتأكد من سلامتها قبل السماح بالإفراج عنها، وتفريغ حمولتها بالميناء.

تداول 69 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

كما أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر اليوم الأربعاء، عن تداول 69 ألف طن بضائع، و 304 شاحنة، وشملت حركة الواردات 1600 طن بضائع و105 شاحنة، فيما شملت حركة الصادرات 67400 طن بضائع و199شاحنة، لافتة أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 5 سفن.

ويستقبل الميناء السفينة «دليلة»، وتغادر السفينة «أمل»، فيما غادرت الميناء بالأمس السفينة «بوسيدون اكسبريس»، بينما استقبل ميناء نويبع السفينتين عمان وسينا وغادرت السفينة عمان .

تصدير 53 ألف طن فوسفات للهند

وفي ذات السياق، أنهت سلطات ميناء سفاجا أمس، إجراءات مغادرة السفينة Vishva diksha وعلى متنها 53 ألف طن فوسفات، متجهة إلى الهند، والسفينة بوسيدون اكسبريس، بينما استقبل الميناء بالأمس السفينة أمل، فيما استقبل ميناء نويبع السفينتين عمان وسينا وغادرت السفينة عمان .

المغربي تتابع تجهيز قرية الحجاج لاستقبال الأفواج السياحية

وفي سياق آخر تفقدت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، قرية الحجاج، للاطمئنان على الإجراءات التأمينية وأيضًا الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا، وذلك استعدادًا لاستقبال الأفواج السياحية التي تستقبلها المدينة.