الإسكندرية تتأهب لموسم الأمطار بخطط صيانة ومتابعة

وضعت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، خطة محكمة لمواجهة الأمطار في فصل الخريف، من خلال مواصلة عمليات المتابعة اليومية لخرائط الطقس للتعرف على الأمطار المتوقع هطولها في أول نوات شهر أكتوبر المقبل، فضلا عن وجود توقعات بسقوط أمطار خفيفة بنهاية شهر سبتمبر الجاري، إلى جانب مراجعة المعدات والتأكد من جاهزيتها للتدخل حال حدوث أي طارئ، إلى جانب مراجعة «الشنايش»، وبالوعات صرف مياه الأمطار للتأكد من خلوها من أي عائق.

الإسكندرية تستعد لموسم الأمطار

ووضعت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، خطة محكمة من أجل مواجهة الأمطار والنوات خاصة مع البداية الفعلية لتساقط الأمطار وبداية الطقس الشتوي، حيث تم تكثيف أعمال تنظيف الشوارع والمصارف والبيارات.

كما باشرت الشركة أعمال الصيانة الشاملة لخطوط الصرف وشنايش الأمطار، للتأكد من صلاحيتها وقدرتها على استيعاب مياه الأمطار، وكذلك رفع درجة الاستعداد للقصوى لاستقبال موسم الأمطار، مع صيانة الأعمدة الكهربائية في الشوارع للتأكد من عدم تكرار حوادث الصعق المتكررة في موسم الأمطار.

صيانة أعمدة الإنارة العامة بنطاق الأحياء

من جانبها باشرت أحياء الإسكندرية أعمال الصيانة الدوريه لأعمدة الإنارة والكشافات بنطاق الأحياء ورفع كفاءة الإضاءة وتأمينها حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين، تزامنا مع بدء شركة الصرف الصحي، في تنفيذ محاكاة لتلافي أي انسدادات أو تراكمات لمياه الأمطار بالشوارع بعد أعمال التطوير، وعدد من الشوارع بنطاق الحي استعداداً لاستقبال فصل الشتاء.

وشدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية ضرورة إنهاء أعمال تأمين أعمدة الإنارة العامة بنطاق الأحياء إستعدادا للشتاء مع استمرار أعمال الصيانة الدورية والإستجابة لشكاوى المواطنين وذلك في إطار الإستعداد للنوات حرصا على سلامة المواطنين.