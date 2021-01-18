صرف الإسكندرية: الشوارع خالية من مياه الأمطار في خامس أيام النوة

تفقد اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، توابع خامس أيام نوة الفيضة على محافظة الأسكندرية، اليوم الإثنين، مؤكداً كسح مياه الأمطار من جميع مناطق التجمعات المعتادة في الإسكندرية، أسفل الأنفاق وتمركزات محور المحمودية.

بدأت الجولة بمنطقة وسط لمتابعة حالة السيولة المرورية وتبين عدم تواجد أي تجمعات أو تراكمات لمياة الأمطار، وتفقد تمراكزات محور المحمورية بداية من النقاط تجمعات المياة تحت كوبرى الناموس وحجر النواتيه حيث المعدات وسيارات الشفط والتأكيد على جاهزيتها وإستعدادها والإطمئنان على الحالة المرورية بالمنطقة.

وتوجه نافع إلى محطة معالجة خورشيد لمتابعة سير الاعمال وكذلك متابعة سير أعمال سحب مياه الأمطار المتبقية بشوارع محافظة الاسكندرية .

وفى نفس السياق تابعت الأحزة التنفيذية سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق الاسكندرية وخاصة منطقتي والفنون الجميلة التى شهدت هطول أمطار غزيرة دون تجمع المياه، وأكد التنفيذيون على سرعة الاستجابة للبلاغات أثناء هطول الأمطار ومنها مستشفى «ونجت للأطفال»، حيث تم الدفع بمعدة لكسح المياه بمجرد وصول شكوى.

وأوضح أنه تم المرور بشارع الاقبال ومنطقة مظلوم وشارع صندوق الدعم بالسيوف وأسفل كوبرى العوايد بعدم وجود تجمعات مياه وذلك بوجود التمشيط المستمر للمركبات والسيارات وتمركزات البدلات هناك.

وأكد اللواء محمود نافع أن ذلك يأتي ضمن استعدادات شركة الصرف الصحى لنوة الفيضة التى بدأت يوم الخميس الماضي مشيراً إلى المتابعة المستمرة للتمركزات وفرق الطوارئ والتدخل السريع للتصدى للنوة.