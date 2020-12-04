رئيس "صرف الإسكندرية": رصدنا نوات تتخطى 4 أضعاف طاقة استيعاب المنظومة

قال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، اليوم، إن جميع عمال الصرف الصحي يتعاملون في أثناء النوات وقبلها وبعدها علي مدار الـ24 ساعة، في جميع الأماكن والبؤر الساخنة التي تحدد من قبل الشركة، أنها تشهد تراكمات المياه؛ بسبب كمية المياه الكبيرة التي تتساقط وتفوق قدرة الطاقة الاستيعابية لمحطات الصرف.

وأضاف "نافع" في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن جميع الأجهزة التنفيذية للمحافظة برئاسة اللواء محمد الشريف، وشركة الصرف الصحي، يبذلون قصارى جهدهم في العمل وتنظيف الشنانيش، وتطهير جميع المطبات في جميع أحياء المدينة، بالإضافة إلى التعامل في أثناء شدة تساقط الأمطار.

وأشار اللواء محمود نافع، إلي أن الشركة استغلت فترة كورونا، التي بدأت في شهر مارس الماضي، ونظفت وطهرت الشوارع والمحاور الرئيسية للمدينة، كمحور أبو قير والكورنيش، لافتا إلى أنه نفذت محاكاة الأنفاق، مؤكدا أن المعدات كثيرة، لكن كميات الأمطار هذا العام كبيرة.

وأوضح رئيس الشركة، أن مدينة الإسكندرية لم تشهد أي غرق منذ بداية النوات، وما حدث كان عبارة عن تراكم للمياه في بعض المناطق؛ إذ يتم التعامل الفوري والسريع معها في أثناء تساقط الأمطار، كما حدث بنوة المكنسة من تراكم للمياه في منطقة أبو قير ونفق المندرة؛ إذ تم التعامل السريع والانتهاء من سحب المياه في غضون نصف ساعة فقط، وتيسير حركة المرور.

وأكد "نافع" حل بعض المشاكل والأزمات؛ إذ تم عمل خطوط طوارئ في بعض المناطق كعزبة الشامي؛ إذ تقوم هذه الخطوط بالتعامل مع زيادة المياه، وتلقيها على مصارف الصرف؛ للتخلص منها سريعا.

ونوه رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إلى أنه قسم العمل في الأحياء إلى مجموعات للتعامل مع النوة القادمة، لافتا إلى أنه رصدت نوات تتخطى 4 أضعاف طاقة استيعاب المنظومة، ما يتسبب في ظهور تجمعات لمياه الأمطار بالمناطق ذات المنسوب المنخفض.

وأكد اللواء محمود نافع، توزيع السيارات والبدالات على الأحياء المختلفة خلال خطة التعامل مع النوات المقبلة، فضلا عن الاستعانة الفورية بسيارات القوات البحرية والمنطقة الشمالية العسكرية في المناطق المتضررة.