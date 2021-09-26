درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم.. طقس مشمس وانخفاض الرطوبة

شهدت مدينة الإسكندرية، طقسا مشمسا، اليوم، وسط توقعات بعدم هطول أمطار على المدينة الساحلية تزامنًا مع زيادة سرعة الرياح، مقارنة بالأمس، وانخفاض نسبة الرطوبة ودرجات الحرارة، وسط متابعة يومية من الجهات التنفيذية لدرجات الحرارة وخرائط الطقس للتحرك الفوري حال هطول الأمطار، حيث حذرت هيئة الأرصاد الجوية من فصل الخريف وتقلباته التي تحدث يوميا.

درجات الحرارة اليوم 26 سبتمبر في الإسكندرية

وسجلت درجات الحرارة، في محافظة الإسكندرية، اليوم السبت 27 درجة مئوية، الأمر الذي تسبب في كسر موجة الحر بالمدينة الساحلية، ووصلت نسبة الرطوبة إلى 49%، ما يشير إلى انخفاض حاد، إضافة إلى وصول سرعة الرياح إلى 24 كيلومتر في الساعة، ما تسبب في ارتفاع موج البحر خاصة في الشواطئ الواسعة التي لا توجد بها حواجز أمواج بقطاع غرب الإسكندرية.

الإسكندرية وارتفاع موج البحر

وتسببت شدة الرياح على المدينة الساحلية، في ارتفاع أمواج البحر بعدد من شواطئ الإسكندرية، حيث تم رفع الرايات الصفراء من أجل اتخاذ الحيطة والحذر أثناء الاستحمام في مياه البحر، خاصة مع توافد أهالي المدينة الساحلية على الشواطئ في فصل الخريف، للاستمتاع بالشواطئ بعيدًا عن الحر والتزاحم، وتراوحت نسبة إشغال الشواطئ بين 30 و40 %، كما نصحت إدارة السياحة الرواد بالتواجد في عدد من الشواطئ الآمنة التي يوجد بها حواجز الأمواج ويمكن الاستحمام فيها بأمان مع اتباع كافة التعليمات من قبل المنقذين .