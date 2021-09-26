التنمية المحلية تستقبل العام الدراسي الجديد بمعارض أدوات مدرسية مدعمة

كلف اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، المحافظين بمتابعة استعدادات وجاهزية المدارس بالمحافظات لاستقبال العام الدراسى الجديد بمزيد من الاجراءات الاحترازية، ومتابعة إجراءات تطوير المدارس التى شهدت عمليات ترميم واحلال وتجديد للانتهاء منها قبل بداية العام الدراسي، وإجراء صيانة لباقى المدارس بما يتفق مع المعايير الصحية، مع متابعة حصول أعضاء هيئة التدريس والعاملين فى القطاع التعليمى فى كل محافظة على لقاح كوفيد 19، وتوفير بوسترات التوعية بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا بالمدارس، وذلك فى ضوء رفع درجة الاستعدادات بالمحافظات لاستقبال العام الدراسي الجديد يوم 9 أكتوبر المقبل.

منع الباعة الجائلين والإشغالات أمام المدارس

وأكد «شعراوى» فى تعليماته للمحافظات، أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع مع غرف عمليات المحافظات كافة الترتيبات الخاصة بالعام الدراسي الجديد والاستعدادات الجارى تنفيذها وتذليل أي معوقات، قد تواجه العملية التعليمية فى أي محافظة لسرعة حلها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

توجيهات بإغلاق مراكز الدروس الخصوصية غير المرخصة

ووجه «شعراوى» المحافظين بضرورة قيام الأجهزة التنفيذية فى محافظاتهم بإزالة الإشغالات، وتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات فى محيط المدارس، ومنع الباعة الجائلين من التواجد بجانب أسوار المدارس حتى يتمكن الطلاب من الوصول لمدارسهم بسهولة ويسر، كما وجه اللواء محمود شعراوى المحافظات بإغلاق جميع مراكز الدروس الخصوصية «السناتر» غير المرخصة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي أنشطة تعليمية خارج المدارس.

تنظيم معارض مدرسية بأسعار مخفضة 25%

وأشار «شعراوى» إلى قيام المحافظات فى ضوء الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي بتنظيم معارض بالتنسيق مع الغرف التجارية بالمحافظات والقطاع الخاص لتوفير كافة المستلزمات والأدوات المدرسية والزى المدرسي لجميع المراحل التعليمية بأسعار أقل من الأسواق بنسبة لاتقل عن 25%، موجها بالاستعانة بأصحاب المبادرات الشبابية بالمحافظات الذين يقومون بتوفير المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة.

وأضاف «شعراوى» أنه تجرى المتابعة الدقيقة لكافة استعدادات المحافظات لاستقبال العام الدراسي الجديدة بصورة يومية، مشددا على المحافظات بضرورة التنسيق مع مديريات التعليم وشركات المياه والصرف الصحى وقطاع الكهرباء للتأكد من تواجد جميع المرافق فى جميع المدارس سواء الجديدة أو القائمة ضمانا لانتظام العملية التعليمية من اليوم الأول للعام الدراسي الجديد وتوفير عناصر الجودة التى تتطلبها العملية التعليمية.