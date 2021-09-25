كل ما تريد معرفته عن العام الدراسي المقبل.. 10 أسئلة توضح التفاصيل

تقدم «الوطن» في إطار خدماتها التعليمية كل ما تريد معرفته عن العام الدراسي المقبل 2021-2022، طبقاً لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي أكدت أن الدراسة حضورية في المدارس مع مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

أبرز الأسئلة وإجاباتها عن الدراسة في العام الدراسي المقبل

- متى يبدأ العام الدراسي الجديد؟

يبدأ العام الدراسي الجديد اعتباراً من 9 أكتوبر المقبل.

- وماذا عن طبيعة الدراسة؟

الدراسة حضورية في المدارس وسيتم تسجيل الحضور والغياب.

- وماذا عن إجراءات مواجهة كورونا؟

سيتم تطعيم جميع المعلمين بلقاح كورونا قبل بداية الدراسة.

- وماذا عن المعلمين الذين يرفضوا الحصول على لقاح كورونا؟

غير مسموح لهم بالتوقيع في كشف الحضور والانصراف، ويتم إجراء مسحة لهم مرتين كل أسبوع.

- هل يتم تسليم الطلاب الكتب الدراسية منذ أول أيام الدراسة؟

يتم تسليم الطلاب الكتب الدراسية اعتباراً من أول أيام الدراسة وذلك بالنسبة للطلاب الذين سددوا المصروفات الدراسية.

مصروفات المدارس الحكومية العام الدراسي المقبل

- كم تبلغ مصروفات المدارس الحكومية؟

مصروفات رياض الأطفال نحو 305 جنيهات، ومصروفات المرحلة الابتدائية حتى الرابع الابتدائي نحو 305 جنيهات، والصفان الخامس والسادس نحو 205 جنيهات، ومصروفات المرحلة الإعدادية 205 جنيهات، ومصروفات الثانوية العامة لطلاب الصف الأول الثانوي العام نحو 520 جنيهًا، والصف الثاني والثالث 505 جنيهات، ومصروفات الصف الأول بالتعليم الثانوي الفني 220 جنيهًا، وباقي الصفوف فنحو 205 جنيهات لكل صف دراسي.

- كيف يتم تسديد المصروفات الدراسية؟

يتم تسديد المصروفات الدراسية إلكترونياً بموجب الرقم القومي للطالب.

- وماذا عن المناهج الجديدة؟

تم إعداد مناهج جديدة لطلاب الصف الرابع الابتدائي تعمل على تنمية مهارات الفهم وليس الحفظ والتلقين.

- هل سيتم تخصيص درجات للحضور؟

تخصيص 5 درجات في كل مادة لحضور الطلاب في المدارس.

- وماذا عن العجز في المعلمين؟

تم فتح باب التطوع للمعلمين بالحصة بواقع 20 جنيها للحصة الواحدة.