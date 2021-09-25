إجراءات جديدة لمواجهة كورونا في الجامعات قبل بداية العام الدراسي

وجه المجلس الأعلي للجامعات الحكومية اليوم، رؤساء الجامعات المختلفة بضرورة الاستعداد لبدء العام الدراسي 2021-2022، مع التشديد على توفير الاحتياجات اللوجستية التي تضمن انتظام واستمرار سير العملية التعليمية بنجاح خلال الفصلين الدراسيين، والتأكيد على جاهزية المُدرجات و المعامل والقاعات الدراسية والمدن الجامعية لاستقبال الطلاب، بجانب تكثيف الجهود لتطعيم بلقاح ضد فيروس كورونا عناصر المنظومة التعليمية، مع تفويض رؤساء الجامعات بضرورة ربط تواجد الطلاب بالحرم الجامعى بحصولهم على التطعيم ضد فيروس كورونا، مع التأكيد علي رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات الجامعية للتعامل مع أزمة الوباء.

جهود مكثفة لتطعيم الأساتذة والطلاب والعاملين قبل انطلاق العام الدراسي

وقال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إنه يجرى حاليا الانتهاء من كافة الاستعدادت والتجهيزات الخاصة بالعام الدراسي الجديد، والكشف عن جداول العام الدراسي الجديد خلال الأيام المقبلة مطلع الشهر الجديد وفقا لانطلاق العام الدراسي الجديد، مشيرا إلى أنه يجرى الآن الانتهاء من تنفيذ خطة الدولة بشأن التطعيمات ضد فيروس كورونا، بجانب إجراء الصيانة الشاملة للمدن الجامعية، والاستعدادات لتعميم نظام الدراسة بالساعات المعتمدة، والتأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي و التشديد على ارتداء الكمامة لجميع منتسبي الجامعة خلال العام الدراسي.

جامعة سوهاج تنتهي من التجهيزات للعام الدراسي الجديد

وفي السياق ذاته، قال الدكتور مصطفى عبد الخالق، القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، إن الجامعة أنهت العديد من التجهيزات للعام الدراسي الجديد، مضيفا أن الجامعة في إطار التحول الرقمي للدولة المصرية، اتخذت عدد من الخطوات أبرزها إنشاء منصة تعليمية خاصة بجامعة سوهاج، و من ثم البدء في تدريب العاملين و أعضاء هيئة التدريس، وكيفية إعداد المقرارات الدراسية على المنصات، وكيفية إعداد الكتاب الجامعي الإلكتروني، مؤكدًا أن العام الدراسي الجديد بدون كتب ورقية.

وبشأن تطعيمات كورونا، أكد رئيس جامعة سوهاج، أنه جرى وضع شرط للتسكين وهو ضرورة حصول الطالب على الجرعة الأولى قبل تسكينه، بجانب تطعيم جميع الطلاب فوق سن الـ18 عامًا للقاح.