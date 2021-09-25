15 قرارا عاجلا من «الأعلى للجامعات الحكومية» بشأن العام الدراسي الجديد

أقر الأعلى للجامعات بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، ورؤساء الجامعات والدكتور محمد لطيف، أمين الأعلى للجامعات الحكومية والدكتور محمد أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي وحضور رؤساء الجامعات وبمشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، قرارات جديدة اليوم.

قرارات الأعلى للجامعات اليوم.. تعرف عليها

1- ربط تواجد الطلاب بالحرم الجامعي بحصولهم على التطعيم.

2- سرعة إعلان الجداول الدراسية للعام الدراسي الجديد.

3- تكثيف جهود الجامعات لتطعيم الأساتذة والطلاب والعاملين.

4- أهمية المشاركة الإيجابية للجامعات في تنفيذ مبادرات الدولة المختلفة، ودور الجامعات في التوعية بالقضية السكانية، خاصةً بين طلاب الجامعات.

5- استعداد كل الجامعات لبدء العام الدراسي 2021-2022، وتوفير كل الاحتياجات اللوجستية التي تضمن انتظام سير العملية التعليمية بنجاح.

أبرز قرارات الأعلى للجامعات اليوم

6- تكثيف جهود الجامعات في تطعيم كل عناصر المنظومة التعليمية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

7- تفويض رؤساء الجامعات باتخاذ كل الإجراءات الإلزامية لضمان سرعة التطعيم لكل منسوبي الجامعات.

8- رفع حالة الاستعداد بكل المستشفيات الجامعية للتعامل مع أي مُستجدات تخُص فيروس كورونا، بالتزامن مع قرب بدء العام الدراسي الجديد.

9- سرعة إعلان الجداول الدراسية قبل بدء العام الدارسي الجديد؛ لضمان انتظام الدراسة بالحرم الجامعي.

10- الاستعداد الكامل من جانب الجامعات لإدارة كل السيناريوهات المُحتملة في تسيير نظام الدراسة، وفقًا لتطور الوضع الوبائي لجائحة كورونا.

11- التشديد على الحزم الكامل في تطبيق كل الإجراءات الاحترازية على مستوى ارتداء الماسك الطبي «الكمامة»، والالتزام بالتباعد الاجتماعي لجميع المتواجدين داخل الحرم الجامعي، فضلًا عن تكثيف عمليات التطهير والتعليم؛ لضمان سلامة جميع عناصر المنظومة التعليمية مع تفعيل منظومة المتابعة والمراقبة اليومية للجنة إدارة الأزمات بالجامعات.

12- وضع خطط تنفيذية للأنشطة الثقافية والفنية والرياضية، لدورها الفعال في تنمية مهارات الطلاب في كل المجالات، وتنمية فهمهم للتحديات المعاصرة التي تواجه الوطن.

13- انعقاد النسخة الثانية من المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي «GFHS» في الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2021 بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بالتزامن مع استضافة جمهورية مصر العربية الدورة الرابعة عشر للمؤتمر العام لمنظمة الإيسيسكو، ووجه الجامعات للمشاركة في فعاليات هذا المنتدى.

14- اعتماد وزارة التربية والتعليم الإماراتية لعدد من الجامعات الحكومية والخاصة بجمهورية مصر العربية، وبهذا يُمكن للطلاب الإمارتيين الدراسة بها.

15- وافق المجلس على بدء الدراسة في كلية الحقوق جامعة كفر الشيخ، وكلية الطب البشري جامعة الأقصر، في العام الجامعي 2021-2022.