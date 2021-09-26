سماح أبوبكر تتسلم تكريم الراحلة كوثر هيكل: كانت أمي رومانسية رغم شخصيتها القوية

«مررت بمشاعر مختلطة.. إنها أيقونة الرومانسية» جملة عبّرت بها الكاتبة سماح أبوبكر عن اعتزازها بتسلم تكريم والدتها الراحلة الكاتبة كوثر هيكل، خلال افتتاح الدورة 37 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، حيث كرمت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة اسم الراحلة سماح أبو بكر عزت.

ملامح كتاب «كوثر هيكل»

وفي تصريح خاص لـ«الوطن»، على هامش المهرجان، قالت سماح أبوبكر، أنَّ المهرجان يحتفي بإصدار كتاب عن بعنوان «كوثر هيكل.. أيقونة الرومانسية»، بالتعاون مع الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، موضحة أنَّه يتضمن مجموعة من المقالات التي تؤرّخ لمسيرتها في التليفزيون والكتابة وتواريخ أعمالها سواء مسلسلات أو أفلام، ولقطات نادرة في بعثة هولندا التي ذهبت إليها لدراسة الأفلام التسجيلية في أوائل الستينات، وصوّر نادرة لها مع أبطال أعمالها، والجوائز التي حصلت عليها.

يتضمن الكتاب شهادات من كبار النقاد والكتاب من بينهم الناقد محمود عبدالشكور، والكاتبة ماجدة موريس، والناقد عاطف بشاي، والكاتب أيمن الحكيم والناقد طارق الشناوي، وبالطبع شهادة من الدكتور خالد منتصر، كتبوا عن أعمالها وعنها شخصيًا.

أيقونة الرومانسية في السينما

وعن مقدمة الكتاب التي تولت كتابتها، أشارت سماح أبو بكر، إلى أنذَها كتبتها «بشكل إنساني بسيط، من وحي اقترابي إليها ومعرفتي بها وبمفتاح شخصيتها طوال عمرها الذي هو الاعتزاز بالنفس، والرغبة الدائمة في التأثير في الآخرين، وبأنَّها لا بد أن تكون متفردة ومتميزة، من كونها شخصية قوية ومتحدية، وغير ذلك مما لا يعرفه الناس عنها».

الابنة استعرضت أيضًا بعض أعمال والدتها الراحلة التي جعلت منها «أيقون الرومانسية» في السينما، متذكرة أفلام «حبيبي دائمًا، والعاشقان، والعذراء والشعر الأبيض، ودمي ودموعي وابتساماتي»، وفيما يخص الأعمال التليفزيونية، أوضحت أنَّ «عصفور في القفص» مثلًا ينتصر لقيمة العقل والذي حصلت عنه على جائزة الدولة التشجيعية، فضلًا عن «مكان في القلب»، وآخر أعمالها «على نار هادية».

حفل افتتاح مهرجان لإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، شهدته إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة والذي تنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، وذلك برئاسة الناقد الأمير أباظة، وتمّ تكريم المخرج علي بدرخان، والكاتبة كوثر هيكل، والفنان دريد لحام، والناقدة خيرية البشلاوي، والفنان خالد الصاوي، والمخرج عمر عبدالعزيز، والفنانة سلوى خطاب، المصور السينمائي طارق التلمساني والكاتب يوسف معاطي.