وزيرة الثقافة تنعى المشير طنطاوي: مصر فقدت قائدا من طراز رفيع

نعت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، الذي رحل في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021، عن عمر ناهز 86 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

وقالت عبدالدايم، في بيان صحفي: «تنعى الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وجميع القطاعات الفنية والثقافية، المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق».

وتابعت وزيرة الثقافة: «فقدت مصر رجلا من أخلص أبنائها وأحد رموزها العسكرية، الذي وهب حياته لخدمة وطنه، حيث لعب دورًا تاريخيًا للحفاظ على البلاد في أوقات عصيبة، فهو قائد ورجل دولة من طراز خاص، وأحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان».