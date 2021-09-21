وزيرة الثقافة: انطلاق الفعاليات الإبداعية لـ«حياة كريمة» فى قنا

أعلنت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، انطلاق الفعاليات الإبداعية بقرى مركز الوقف «المراشدة، القلامينا، جزيرة الحمودى، الجملة» وتوابعهم بمحافظة قنا وذلك تحت رعاية اللواء أشرف غريب الداوودى محافظ قنا، وقد بدأت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة تنفيذ الأنشطة بالتعاون مع عدد من الوزارات، والمجلس القومى للمرأة، وصندوق مكافحة الإدمان، والشركة القابضة للمياه، وتستمر حتى ٨ أكتوبر المقبل.

تطوير الوعى وتعزيز القيم الإيجابية وترسيخ قيم الولاء

أوضحت أن الفعاليات الإبداعية تأتي ضمن مبادرة حياة كريمة، التي تعد نقلة حضارية غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث، وتسعى مؤسسات الدولة وبشكل فاعل في بناء الجمهورية الجديدة التي تقوم مفرداتها على أسس من الوعي والمعرفة لتحقيق طموحات الوطن.

وقالت إن المشاركة في المبادرة تتضمن برنامج فكرى وفني مكثف يهدف إلى تنمية وتطوير الوعى وتعزيز القيم الإيجابية وترسيخ قيم الولاء والانتماء واكتشاف ورعاية الموهوبين إلى جانب عدد من الأنشطة المستحدثة وفقا لاحتياجات القرى منها قوافل التوعية بأضرار الإدمان، عروض سينما الأطفال، أنشطة التوعية ضد أخطار الحريق وقضايا المياه وغيرها.

إقامة عدد من الورش منها سجاد نول ورسوم أطفال

أكد رئيس هيئة قصور الثقافة إن الفعاليات بدأت بقصر ثقافة قنا بإقامة عدد من الورش، حيث نفذت ورشة عن ريادة الأعمال المجتمعية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، قدمها الدكتور الأمير حسين محمد، عضو المجلس القومي للمرأة بقنا، إلى جانب عدد من الورش الفنية والتراثية منها سجاد نول، عجينة سيراميك، رسوم للأطفال، بالإضافة لعرض سينما أطفال تفاعل معه الحضور، كم أُقيم بمركز شباب المراشدة المطور حفلا لفرقة قنا للآلات الشعبية شهده محافظ قنا وعدد من أعضاء مجلس النواب والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، ثم تفقد الحضور معرض كتاب لإصدارت قصور الثقافة ضم عدد من العناوين في مختلف العلوم والفنون، كما تم تفقد الورش المقامة لأهالي القرية واعقب ذلك حفلا لفرقة قنا للموسيقى العربية بقيادة المايسترو مجدى إسحاق وتضمن عدد من الأعمال الوطنية والعاطفية.