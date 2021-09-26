محافظ أسيوط يتفقد مستشفى أبنوب المركزي تمهيدا لإحلاله وتجديده

أجرى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، جولة تفقدية، اليوم، بمستشفى أبنوب المركزي، تمهيدًا لإخلاء المستشفى لإحلاله وتجديده بالكامل ليصبح مستشفى نموذجي لخدمة مركز أبنوب وقراه، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإحلال وتجديد المستشفيات المركزية وتحويلها إلى مستشفيات نموذجية والنهوض بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

رافقه خلال الجولة النائب المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والنائب أحمد حسين جودة عضو مجلس النواب، والدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وتاج جلال رئيس مركز ومدينة أبنوب، والدكتور محمد سيد مرزوق وكيل مديرية الصحة والدكتورة حنان سيد حسن مدير مستشفى أبنوب المركزي.

المحافظ يتفقد العيادات الخارجية بمستشفى أبنوب المركزي

بدأ محافظ أسيوط جولته بتفقد العيادات الخارجية بمستشفى أبنوب المركزي حيث تأكد من توافر الأدوية والأمصال كما تفقد وحدة بنك الدم وقسم الأطفال وقسم الغسيل الكلوي واطمأن على حالة المرضى والخدمات المقدمة لهم واستمع إلى شرح من مديرة المستشفى عن أعداد المترددين على أقسام المستشفى من المواطنين شهريًا.

وأطلعت «مدير المستشفى»، المحافظ على قسم الغسل الكلوي الذي يضم 108 مرضى، مشيرة إلى أن المستشفى يضم 142 سريرا و20 حضانة للمبتسرين ويقدم خدماته لجميع المواطنين بمركز أبنوب وقراه.

المحافظ يلتقي بالمرضى وذويهم بمستشفى ابنوب المركزي

والتقى المحافظ بالمرضى وبعض المترددين على المستشفى واستمع إلى مدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم كما التقى مدير المستشفى المركزي ونوابه بحضور بعض أعضاء مجلس النواب وطالبهم بدراسة جميع الاحتياجات ووضع خطة عاجلة لإخلاء المستشفى.

وقال محافظ أسيوط إنه تم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور محمد سيد مرزوق وعضوية مديرة المستشفى ونوابها ورؤساء الأقسام ورئيس مركز ومدينة أبنوب لوضع تصور عاجل لخطة إخلاء أقسام المستشفى ونقلها إلى مقرها المؤقت بالمركز الصحي الحضري بما لايؤثر على تقديم الخدمة الطبية للمرضى.