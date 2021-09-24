محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير مركز شباب الواسطى ضمن مبادرة «حياة كريمة» بمركز الفتح

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة مركز شباب قرية «الواسطى»، بمركز الفتح، اليوم، ضمن مشروعات تطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب الجاري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة المستهدفة بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي وتستهدف القرى الأكثر احتياجًا، ورافق المحافظ خلال الجولة اللواء يسرى عبدالله رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية والمهندس محمد فوزى النشار رئيس جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد والمهندس مصطفى عبدالفتاح مدير منطقة الأبنية التعليمية بأسيوط وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح.

وتفقد المحافظ ومرافقوه أعمال تطوير ورفع كفاءة مركز شباب قرية الواسطى ضمن 45 مركزا للشباب يجري تطويرها بقرى مراكز «أبنوب والفتح وساحل سليم وأبوتيج»، ويقوم بالتنفيذ جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد بتكلفة تقديرية بلغت 100 مليون جنيه، وتابع المحافظ أعمال التطوير وإنشاء مبنى إداري بالمركز واستمع إلى شرح من رئيس جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد ومسئولي الشركة المنفذة للمشروع واطمأن على معدلات ومراحل التنفيذ التى يجرى تنفيذها بالمبنى.

سكرتير مساعد أسيوط يتابع أعمال الرصف بمدينة المعلمين

وفي سياق متصل، تفقد العميد محمد صلاح أبوكريشة سكرتير عام مساعد المحافظة، أعمال الرصف الجاري تنفيذها بعدد من شوارع مدينة المعلمين بحي غرب أسيوط بناءاً على توجيهات المحافظ، للاطمئنان على سير العمل طبقاً لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة طبقاً للخطة الموضوعة.

وأوضح محمد بشير رئيس حي غرب، أنه تم البدء برصف شوارع وميادين مدينة المعلمين طبقاً للخطة الموضوعة لتحسين الحركة المرورية والحد من الزحام والتكدس المروري في هذه المناطق ورفع كفاءة المرافق الأساسية لتوفير حياة كريمة وآمنة لسكان المنطقة وتغيير واقعهم إلى الأفضل والارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة لهم.

ولفت إلى الإشراف المباشر والتواجد الميداني فضلاً عن المتابعة المستمرة من قبل قيادات المحافظة لمراحل الرصف أولاً بأول والتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق الأمان والسلامة للطرق والإنتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن وعلى أكمل وجه وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن.