أسعار الدفاية الكهرباء 2021.. تبدأ بـ129 جنيها

بالتزامن مع موجة الطقس البارد نسبيا ليلا، يبحث كثير من المواطنين عبر محركات البحث عن أسعار الدفاية الكهرباء 2021، قبل بدء فصل الشتاء رسميًا في مصر.

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن» أسعار الدفاية الكهرباء 2021 هذا العام وفقا لمواقع التسوق الإلكتروني الشهيرة، وذلك استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الجريدة لقرائها على مدار الساعة.

أسعار الدفاية الكهرباء 2021

وتتراوح أسعار الدفاية الكهرباء 2021 بين 129 وحتى 1600 جنيه، إذ تختلف الأسعار حسب النوع وعدد الشمعات المستخدمة في التدفئة والـ «وات» والحجم كذلك.

أسعار الدفاية الزيت 2021

أما عن أسعار الدفاية الزيت هذا العام فتتراوح بين 1149 وحتى 3600 جنيه، ويرجع التفاوت لنوع الدفاية والشركة المصنعة لها ودرجات الحماية والخامات المستخدمة في عملية التصنيع.

أبرز أنواع وأسعار الدفايات في الأسواق المحلي

سعر دفاية زيت ديلونجي 11 ريشة 2000 وات 2250 جنيهًا.

سعر دفاية زيت ديلونجي 12 ريشة 3000 وات: 2550 جنيهًا.

سعر دفاية كهرباء ديلونجي 2000 وات 2 مستوى: 250 جنيهًا.

سعر دفاية كهرباء ديلونجي 2000 وات 3 مستوايات: 390 جنيهًا.

سعر دفاية سيراميك كهربائية تورنيدو 2000 وات: 1333 جنيهًا.

سعر دفاية سيراميك كهربائية تورنيدو 1500 وات: 899 جنيهًا.

سعر دفاية سيراميك كهربائية تورنيدو 2000 وات: 1777 جنيهًا.

سعر دفاية زيت هيلر 11 ريشة 2000 وات: 1999 جنيهًا.

سعر دفاية زيت هيلر 13 ريشة 2500 وات: 2199 جنيهًا.

سعر دفاية زيت هيلر 9 ريشة 2000 وات: 1555 جنيهًا.

سعر دفاية زيت هيلر 15 ريشة 2500 وات: 2666 جنيهًا.

سعر دفاية زيت ديلونجي 8 ريشة 2000 وات: 1890 جنيهًا.

سعر دفاية زيت ديلونجي 9 ريشة 2000 وات 1950 جنيهًا.

الطريقة السليمة لاستخدام الدفايات