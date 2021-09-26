حالة الطقس اليوم 26-9-2021.. شبورة مائية خفيفة ورياح نشطة ببعض المناطق

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، وفق بيان صادر عن الهيئة، أن تشهد محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد اليوم الأحد، طقسا مائلا للحرارة نهارًا، معتدلا على السواحل الشمالية، حارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويكون الطقس لطيف ليلًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، لطيف على باقي الأنحاء.

حالة الطقس اليوم في مصر

ويقول خبراء الأرصاد، إنّ مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء، من المتوقع أن تتعرض لنشاط للرياح اليوم، على فترات متقطعة.

ويتوقع الخبراء أن تتكوّن شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

ويقول الخبراء إنّ حالة البحر المتوسط معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيها بين 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية، فيما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج يتراوح بين مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 31 21

الإسكندرية 28 22

وادي النطرون 30 22

طنطا 29 22

شبين الكوم 30 23

دمنهور 29 23

بلطيم 29 22

مطروح 26 21

السلوم 27 22

سيوة 29 20

بورسعيد 28 23

دمياط 28 21

الزقازيق 30 21

المنصورة 29 22

الإسماعيلية 31 19

السويس 31 20

العريش 29 20

رفح 29 20

رأس سدر 35 22

نخل 30 16

نويبع 34 25

طابا 32 25

كاترين 27 16

الطور 29 26

شرم الشيخ 34 25

الغردقة 35 24

مرسى علم 34 25

الفيوم 31 21

بني سويف 31 21

المنيا 32 21

أسيوط 33 20

سوهاج 34 23

قنا 35 23

الأقصر 36 24

أسوان 37 25

إدفو 37 24

أبو سمبل 36 24

الوادي الجديد 36 22

شلاتين 35 26

أبو رماد 33 26

حلايب 32 26

رأس حدربة 32 28