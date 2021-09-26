بطاقة بريدة تذكارية لأبطال بارالمبياد طوكيو 2020.. قيمتها 5 جنيهات

كشف الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، عن إصدار بطاقة بريد تذكارية؛ لتوثيق إنجاز أبطال مصر الحائزين على ميداليات في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020.

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، في بيان صحفي، اليوم الأحد، إن ما حققته البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية بطوكيو2020، إنجاز يوضح أن الإرادة والعزيمة القوية قادرتان على قهر الصعاب لتحقيق الإنجاز وبلوغ الأهداف المنشودة.

إصدار بطاقة بريد لتوثيق إنجاز أبطال مصر بالبارالمبية

وأضاف «فاروق» أن هذا الإنجاز قد ساهم في رفع اسم مصر عاليًا وتعزيز مكانتها في هذا المحفل الرياضي الدولي الكبير؛ لذا بادرت الهيئة القومية للبريد بإصدار بطاقة بريد تذكارية بهدف توثيق هذا الحدث الهام.

وأشار إلى أن الطوابع والبطاقات التذكارية، تعد وسيلة من وسائل الاتصال الثقافي بين مختلف دول العالم وشعوبه، وتوثق تاريخ الأمم على مر العصور؛ لذلك يحرص البريد المصري دائمًا على إصدار الطوابع والبطاقات التذكارية في الأحداث والمناسبات الهامة لتخليد تلك الأحداث المهمة في تاريخ الوطن.

قيمة البطاقة 5 جنيهات

جدير بالذكر، أن مقاس البطاقة «6 سم في 8»، مؤمنة ضد التزييف ومتعددة الألوان أوفست، وقيمتها 5 جنيهات ومزودة بتقنية الـ QR Code؛ لخلق تجربة تفاعلية ثرية لمقتني هذه البطاقات والطوابع تمكنهم من اكتساب المعرفة حول مناسبة إصدار الطابع أو البطاقة بطريقة مبتكرة وجذابة، بحسب بيان «البريد».