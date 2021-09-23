«البريد»: طلبات شراء كراسات شروط الشقق السكنية مستمرة لنهاية اليوم

بدأت مكاتب البريد المميكنة في محافظات الجمهورية، تلقي طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على كراسات شروط حجز وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 2»، بعد قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار، بمد الحجز منذ أسبوعين.

وقالت مصادر عاملة بالبريد المصري لـ«الوطن» إنه من المتوقع أن يشهد اليوم الخميس والأخير في شراء كراسات شروط حجز وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 2» إقبالاً من جانب المواطنين، حيث تلقت مكاتب البريد خلال الأيام الماضية استفسارات المواطنين بهذا الشأن، وسط توقعات بمواصلة الإقبال على شراء الكراسات.

الحجز عبر الموقع الإلكتروني لصندوق التمويل العقاري

وتواصل مبادرة «سكن لكل المصريين 2» تلقي طلبات الحجز عبر الموقع الإلكتروني لصندوق التمويل العقاري برئاسة مي عبد الحميد، حسبما أكدت المصادر.

وأشارت المصادر، إلى أن الوحدات تتمتع بمزايا مبادرة التمويل العقاري الجديدة، التي طرحها البنك المركزي المصري، قبل أسابيع، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعائد 3% وفترة سداد تصل 30 سنة، هي الأطول في تاريخ القطاع المصرفي المصري، حيث توفر المبادرة الحصول على تمويل لوحدات محدودي ومتوسطي الدخل بتيسيرات كبيرة.

ولفت المصدر، في تصريحاته، إلى أنه يمكن شراء كراسات الشروط من أقرب مكتب بريد وسداد جدية الحجز وملء البيانات عبر الموقع الرسمي لصندوق التمويل العقاري مستمر حتى مساء اليوم الخميس 23 سبتمبر الجاري، مستبعدًا مد المهلة مرة أخرى، مشيراً إلى أن القرار في ذلك يرجع إلى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار، وأنه في حال مد المهلة ستستمر مكاتب البريد في عمليات بيع الكراسات بشكل طبيعي للمواطنين.

مقدم حجز شقق متوسطي الدخل 15% من قيمة الوحدة

ويبلغ مقدم حجز الشقق للمواطنين من محدودي الدخل 10% من قيمة الوحدة السكنية، بينما يبلغ مقدم حجز شقق متوسطي الدخل 15% من قيمة الوحدة، ويمكن للراغبين في حجز هذه الشقق، التوجه إلى أحد مكاتب البريد المميكنة، لشراء كراسة الشروط المتضمنة استمارة حجز الوحدة السكنية، ثم سداد قيمة المصروفات الإدارية، كما يتم سداد مقدم جدية الحجز.

تشمل محافظات الطرح الخاص بوحدات المبادرة الرئاسية، كل من الإسماعيلية، والمنيا، والشرقية، وسوهاج، وقنا، والإسكندرية، والمنوفية، وكفر الشيخ، وأسوان، والغربية، والبحيرة، ومطروح، والفيوم، وبني سويف، وأسيوط، والوادي الجديد، وشمال سيناء، والأقصر، إضافة إلى مدن بدر، وحدائق العاصمة، و15 مايو، وحدائق أكتوبر، و6 أكتوبر، والعاشر من رمضان، وأسوان الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنيا الجديدة، وناصر، ورشيد الجديدة، وبورفؤاد، وبني سويف الجديدة، والغردقة البداري.