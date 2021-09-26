«المرأة صانعة السلام» حملة «القومي للمرأة» لطرق الأبواب في بني سويف

دشن فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، حملة لطرق الأبواب تحت عنوان «المرأة صانعة السلام»، اليوم، الأحد، وتستهدف ترسيخ ثقافة الأمن والسلم المجتمعي وربطها بالبرامج والمشروعات التنموية الكبرى، مع التركيز على القرى المدرجة في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث تستهدف الحملة 14 قرية بمراكز ببا وناصر وبني سويف.

محافظ بني سويف يوجه إلى توفير كافة التيسيرات للحملة

ووجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إلى تقديم كافة التيسيرات اللازمة لحملة طرق الأبواب، التي ينفذها فرع المجلس القومي للمرأة وتنطلق أولى فعالياتها، اليوم الأحد.

وأوضحت نرمين محمود مقررة فرع المجلس بالمحافظة، أن فعاليات الحملة تستهدف مشاركة المرأة في ترسيخ قيم السلام والأمن وازدهار وتنمية مجتمعاتها المحلية، عبر التواصل المباشر مع المرأة و الأسرة المصرية باستخدام آلية طرق الأبواب ونشر رسائل الحملة، موضحة أن أولى فعاليات الحملة ستبدأ اليوم، بيوم تدريبي بالمجلس لتدريب المشاركات في الحملة من المتطوعات والرائدات الريفيات، قبل نزولهن للقرى المستهدفة من الحملة التي يتم تنفيذها في الفترة بين 27 إلى 29 سبتمبر الجاري.

مقررة الفرع: الحملة تستهدف 14 قرية

وأضافت مقررة فرع المجلس بالمحافظة، أن الحملة تستهدف 14 قرية بمراكز، ناصر وببا وبني سويف وهي قرى «سدس، صفط راشين، زاوية الناوية، الحكامنة، بنى هارون، جزيره أبو صالح، علي حمودة، البرج، الشناوية، اشمنت، كفر الجزيرة، طنسا الملق، ودلاص، طحا بوش»، حيث تتضمن الحملة بجانب التدريب المسبق للرائدات الريفيات والمتطوعات المشاركات في الحملة، فعاليات فنية وحرفية بالقرى المختارة بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة.

يشار إلى أن حملة طرق الأبواب هي المرحلة الرابعة في إطار برنامج «المراة المصرية صانعة السلام»، ضمن الخطة الوطنية لتنفيذ أجندة الأمن والسلم الدوليين، حيث شملت المراحل الأولى رفع مهارات ومعارف القائمين على برامج التواصل المجتمعي تمهيدا للنزول للمجتمعات المحلية.