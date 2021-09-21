محافظ بني سويف يستجيب لشكوى «مُسنة» أثناء مؤتمر شباب القرى

استجاب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، لنداء سيدة مسنة، حضرت إلى مقر مؤتمر شباب القرى بقرية «أقفهص»، التابعة لمركز الفشن جنوب المحافظة، وأوقف المؤتمر ونزل من على المنصة مسرعاً إليها، وكلف المسئولين باتخاذ اللازم حيال مطلبها، في لفتة طيبة وإنسانية جذبت انتباه الحضور في المؤتمر.

سيدة تفاجئ مؤتمر شباب القرى بالاستغاثة بالمحافظ

وفوجئ محافظ بني سويف، خلال عقد جلسة مؤتمر شباب القرى، والذي عقدته المحافظة، بالتعاون مع الوحدة المحلية بالفشن وقرية «أقفهص»، اليوم الثلاثاء، بنداء سيدة «مُسنة»، فطلب منها الحضور إلى المنصة، ثم فاجأ الحضور بالنزول من المنصة، والاستماع لشكوى السيدة.

محافظ بني سويف يتبادل الحديث مع السيدة ويطمأنها بالاستجابة لشكواها

وتبادل المحافظ الحديث مع السيدة، ولم يتركها حتى اطمأنت، حيث أعربت عن ذلك بالابتسامة التي ظهرت على وجهها، ودعت للرئيس السيسي والمحافظ وكل رجال الدولة، مؤكدةَ أنها وجدت ترحيباً من المحافظ، وأنها شعرت باهتمام الدولة بها.

وافتتح محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، جلسات المؤتمر الثاني لشباب القرى، بحضور عاصم سلامة وبلال حبش، نائبي المحافظ، ومحمد جبر، معاون المحافظ، وحمادة راضي، رئيس مركز ومدينة الفشن، وعضوي مجلس النواب طه أبو الناظر وعبير جمال، وعدد من التنفيذيين ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، والمجلس القومي للمرأة، ولفيف من القيادات الطبيعية والشباب من أبناء قرية «أقفهص»، وشباب المجلس الاستشاري، ومبادرة «تأهيل وتمكين»، وبعض الإعلاميين والصحفيين.