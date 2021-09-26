شوبير يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع جروس

تحدث الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى منتخب مصر والأهلي السابق، ونائب رئيس اتحاد الكرة السابق، عن ما تردد حول تفاوض النادي الأهلي مع مدرب جديد، خلفا للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب فريق كرة القدم الحالي بالقلعة الحمراء، مشددا على أنه لم يتواصل مسؤولو النادي مع أي مدرب كما ردد البعض، حيث ربطت بعض الأخبار بين المارد الأحمر والمدرب السويسري كريستيان جروس.

وقال أحمد شوبير، في برنامجه الإذاعي، على «راديو أون سبورت إف إم»: «الأهلي لم يتفاوض مع جروس ولا غير جروس».

ولمزيد من التفاصيل من هنا