الصحة العالمية توصي بتناول عقار جديد لعلاج كورونا: يقلل احتمالات الموت

لا يزال العالم يسابق الزمن من أجل التوصل إلى مزيد من العلاجات والعقارات لمواجهة فيروس كورونا، وتمثلت آخر هذه الجهود التوصية الصادرة من منظمة الصحة العالمية بشأن عقار جديد لعلاج كورونا، والذي أعلنته في آخر تحديث لإرشادتها الخاصة بمواجهة الجائحة التي طالت الملايين في جميع دول العالم تقريبا بين إصابات ووفيات، إلا أن هذا العلاج الموصي به باهظ الثمن.

علاج جديد لكورونا ضمن تحديثات منظمة الصحة العالمية

وتضمنت الإرشادات الجديدة التي نشرتها منظمة الصحة العالمية أن العقار الجديد لعلاج كورونا عبارة عن جرعة مركبة من عقاري «كازيريفيماب» و«إيمديفيماب» الذي طورته شركة «ريجينيرون» الأمريكية وذلك بالتعاون مع شركة «روش» السويسرية، بحسب ما نقلت مجلة «بي إم جي».

العقار الجديد لعاج كورونا الذي أوصت به منظمة الصحة العالمية، يمكن أن يأخذه المصابون بالفيروس والذين يعانون أمراضا أخرى، خصوصا أولئك الذين ظهرت عليهم أعراض شديدة الخطورة، ويتطلب منهم الدخول إلى وحدات الرعاية المركزة.

العلاج الجديد لكورونا له فوائد عديدة

وتعتبر منظمة الصحة العالمية أن العلاج الجديد وقائيا، ومن شأنه إبعاد الخطر عن المصابين بفيروس كورونا شديدي الخطورة، ومن ثم تبعد عنهم بدرجة كبيرة خطر الموت.

واعتمدت منظمة الصحة العالميةعلى عدد من الأدلة لاعتماد العقار الجديد في معالجة كورونا، فاستندت إلى مجموعة من الدراسات الميدانية والمخبرية، بما فيها دراسة أجريت في بريطانيا، خصوصا وأن بريطانيا واحدة من أكثر الدول التي أنتجت علاجات لاستخدامها في علاج مرضى فيروس كورونا.

يذكر أن السلطات الصحية الأمريكية توصي بدواء «ريجينيرون» في معالجة المصابين بفيروس كورونا من أصحاب الحالات الخفيفة والمتوسطة، والغرض من استخدام هذا الدواء في أمريكا تجنيب تلك الحالات الحاجة إلى الذهاب إلى المستشفيات.