تعرف على تحديث بروتوكول علاج كورونا دلتا في مصر 2021

أعنلت اللجنة العملية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، تحديث بروتوكول علاج كورونا دلتا في مصر، وذلك عقب ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا «دلتا بلس» وتزامنًا مع بدء الموجة الرابعة لفيروس كورونا، وأجرت اللجنة العلمية بعض التحديثات حول بروتوكول علاج كورونا دلتا خلال الاجتماع لتتماشى مع متحوّرات ومضاعفات فيروس كورنا.

تحديث بروتوكول علاج كورونا دلتا وفق متحورات الفيروس

وأوضحت اللجنة العلمية، في بيان لها أنَّ بروتوكول علاج كورونا دلتا في مصر، تمّ تحديث البروتوكول وفقًا لمضاعفات الفيروس وظهور طفرات جديدة أكثر فاعلية أمام الأدوية المستخدمة في البروتوكلات السابقة، حيث تمّ إضافة أدوية جديدة للقاح كورونا وحذف بعض الأدوية التي كانت تستخدم في البروتوكول السابق التي لم يثبت فاعليتها في التصدى للمضاعفات متحوّر دلتا بلس.

وأعلنت اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أنَّ تحديث بروتوكول علاج كورونا دلتا في مصر، يجرى بصورة دورية وذلك وفقًا للوضع ومدى فاعلية الأدوية المستخدمة في علاج كورونا، وإضافة بعض الأدوية الجديدة التي أثبت فاعلية كبيرة في فاعلتها ضد فيروس كورونا.

تعرف على الأدوية التي تمّ إضافتها لبروتوكول علاج كورونا دلتا في مصر

- إضافة علاج مناعي عبارة عن أجسام مضادة تهاجم فيروس كورونا في مراحل معينة.

- إضافة عقار «مونوكرونال أنتي باديز» الذى أثيت فاعلية عالية ضد فيروس كورونا، ولكن يجب استشارة الطبيب المختص قبل تناوله والذي يقيم الحالة المصابة.

- استخدام «مونوكرونال أنتي باديز» لعلاج الحالات المتوسطة التي لديها عوامل خطورة.

الالتزام بالإجراءات الاحترازية يقي من مضاعفات كورونا

وناشدت اللجنة العلمية لمكافحة الفيروس المستجد كورونا، المواطنين بشأن استمرار اتباع الإجراءات الاحترازية، كارتداء الكمامة والمدوامة على غسيل اليدين والحرص على تطبيق التباعد الاجتماعي، والبعد في حالة الذهاب للحضور للحفلات أو المناسبات الخاصة، وذلك لتنجب الإصابة بفيروس كوررنا، مضيفة أنَّ جميع اللقاحات التي توفرها وزارة الصحة أثبتت فاعليتها وليس لها أعراض جانبية مقلقة.