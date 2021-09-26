مدير تحرير «الوطن»: مصر تقفز بخطوات ثابتة وسريعة بكل المجالات «فيديو»

قال الكاتب الصحفي سامي عبدالراضي مدير تحرير «الوطن»، إن تحرك الدولة بجميع المجالات بشكل أفقي ورأسي يتوافق مع رؤية مصر 2030، فمصر تقفز بخطوات نحو عالم آخر، بخطوات ثابتة وسريعة في جميع المجالات بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ففي مجال البترول يجري تأمين احتياجات السوق المحلية ودعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص للتصدير، وعمليات البحث والتنقيب المستمر مع شركات البترول، موجها التحية لجميع العاملين في هذا القطاع وللحكومة.

«الدلتا الجديدة» مشروع عملاق

وأضاف مدير تحرير «الوطن»، خلال حديثه مع الإعلاميتين آية جمال الدين وأسماء يوسف، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على قناة «DMC»، أن «الدلتا الجديدة» مشروع عملاق لأنه يشمل 2 مليون و200 ألف فدان وهو رقم كبير جدا، وسيغطي كافة احتياجات مصر من الزراعة، وتركيز الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان على فكرة البنية الأساسية الكهربائية لهذا المشروع والأحمال التي قد تزيد مستقبلا، بالإضافة لارتباط هذا المشروع العملاق بتنمية سيناء، خاصة أن بعد 7 أو 8 سنوات من مواجهة الإرهاب يحتاج أهل سيناء لالتقاط أنفاسهم بعد هذا المعترك الكبير، موجها التحية للقوات المسلحة المصرية والشرطة، ممن قدموا دماءهم مقابل عودة الهدوء لسيناء وتعود الحياة كما كانت قبل 2011، وبعد وصول الإرهاب إلى ذروته في 2013.

مجتمعات عمرانية جديدة في سيناء

وتابع مدير تحرير «الوطن»، بأن سيناء ستشهد تكوين مجتمعات عمرانية جديدة، خاصة أن مواجهة الإرهاب تأتي بالتعمير وتواجد المواطنين بكل شبر بسيناء، مشيرا إلى أن مشروع القطار الكهربائي وقطار العاصمة الإدارية من أهم مشروعات النقل خلال السنوات الماضية، مع التطور الذي يحدث بالطرق والكباري: «مصر أخدت صفر لما قدمت في تنظيم مونديال 2010 بسبب الشلل المروري في القاهرة، ولكن مع المشروعات القومية بالنقل التي تتم فتحت شرايين جديدة لحركة المواطنين».

تشغيل القطار الكهربائي مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة

ولفت مدير تحرير «الوطن»، إلى أن تشغيل القطار الكهربائي سيبدأ مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، والتشغيل التجريبي سيكون خلال 3 أشهر على الأقل: «هيكون عند كل محطة ساحة تسع لـ2000 سيارة لتسمح للمواطنين بركن سياراتهم واستخدام القطار الكهربائي».