بدء الفحص الطبي الشامل على المنتفعين بالإسماعيلية في 21 وحدة صحية

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن بدء إجراء الفحص الطبي الشامل للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بمحافظة الإسماعيلية، باعتبارها ثالث محافظات المنظومة الجديدة، وذلك من خلال 21 وحدة ومركزًا لصحة الأسرة تابعين لفرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية.

وأوضح بيان الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن الفحوصات التي يشملها الفحص الطبي الشامل، تهدف إلى الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة ومضاعفاتها من خلال فحوصات «قياس الضغط، فحص أسنان، قياس نسبة الهيموجلوبين في الدم، فحص RH & ABO تحديد فصيلة الدم، تحليل سكر عشوائي»، وفي حال اكتشاف ارتفاع في ضغط الدم أو زيادة مستوى السكر في الدم، يتم عمل فحوصات كاملة للمريض تشمل «دهون ثلاثية، سكر تراكمي، وظائف الكُلى، فحص قاع العين، رسم قلب»، وعند وجود خطورة عالية في نتائج التحاليل والفحوصالت سالفة الذكر، يتم إجراء أشعة موجات صوتية على القلب «إيكو» للمريض، وذلك للاطمئنان على صحة القلب وصحة المنتفع بشكل عام، فضلًا عن أنه في حالة التأكد من الإصابة بأمراض القلب المزمنة يتم إحالة المريض إلى أحد المستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية لإجراء الفحوصات المتقدمة وتلقي الخدمة الطبية والعلاجية اللازمة.

الرعاية الصحية: 21 وحدة ومركزا لصحة الأسرة لإجراء الفحص الطبي الشامل للمنتفعين بالمحافظة

وذكر بيان الهيئة، أن وحدات ومراكز صحة الأسرة التي يتم إجراء الفحص الطبي الشامل بها للمنتفعين، تشمل 8 مراكز لصحة الأسرة وهم «الشهداء، السلام، المستقبل، التل الكبير، فايد، القنطرة شرق، المحسمة القديمة، الواصفية»، إضافة إلى 13 وحدة لصحة الأسرة وتشمل «السعيدية، الكيلو 2، الكيلو 11، أبو بلح، العهدة، السلام المحطة، الظاهرية، المنايف، الهيش، عين غصين، الرياح، الروضة، السبع آبار شرقية»، بإجمالي 21 وحدة ومركزا للرعاية الأولية بمحافظة الإسماعيلية.

واستكمل البيان، أن إجراء الفحص الطبي الشامل للمنتفعين ليس قاصرا على الوحدات والمراكز السالف ذكرها فقط، بل تم نشر فرق متحركة لتقديم خدمات الفحص الطبي الشامل بالأماكن العامة والأماكن الأكثر ارتيادًا من المواطنين، لتحقيق أعلى نسبة من الفحوصات، والوصول لأكبر عدد من المنتفعين، وضمان حصولهم على أعلى مستوى من الخدمة الطبية، وكذلك الاطمئنان على صحتهم وسلامته، واتخاذ اللازم طبيًا.

السبكي: الفحص الطبي الشامل حق أصيل لكل منتفع بمنظومة التأمين الصحي الشامل

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومساعد وزير الصحة والسكان، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن الفحص الطبي الشامل للمنتفعين، والذي تقوم به الهيئة من خلال منشآتها الصحية بمحافظة الإسماعيلية، هو حق أصيل من حقوق المنتفعين، وذلك بهدف المتابعة الدورية للوقوف على الحالة الصحية للمسجلين بمنظومة الجديدة بالمحافظة، والبالغ عددهم أكثر من 1.2 مليون مواطن بالمحافظة حتى الآن.

فيما دعت الهيئة، كافة المواطنين بمحافظة الإسماعيلية، إلى التوجه إلى وحدة أو مركز صحة الأسرة التابعين لها، لإجراء الفحص الطبي الشامل للمواطن ولأسرته، مؤكدة على ضرورة وأهمية إجراء الفحص الطبي الشامل، للاطمئنان على صحة المنتفعين وسلامتهم، وكذلك الكشف المبكر عن الأمراض وخاصة المزمنة منها، لاتخاذ اللازم طبيًا وتدارك الحالة الصحية مبكرًا، بما يساهم في تحسين جودة الحياة الصحية للمواطنين بشكل عام، والمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بشكل خاص.