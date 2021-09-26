عودة التيار الكهربائي إلى مدينة رأس غارب

عاد التيار الكهربائي لمدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، اليوم، بعد انقطاع دام 60 دقيقة متصلة، إثر انتهاء هندسة كهرباء رأس غارب من أعمال الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية، ونقل الأحمال التي تجري بشكل دوري كإجراء احترازي لضمان عدم حدوث أعطال وانقطاع التيار بشكل مفاجئ.

كانت الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب بالبحر الأحمر، أعلنت عن فصل التيار الكهربائي عن المدينة بالكامل، صباح اليوم، وأوضحت الوحدة المحلية أنها تلقت إشارة من هندسة كهرباء المدينة بفصل التيار لأعمال الصيانة.

سبب انقطاع التيار الكهربائي

و كشف مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه عادة ما يتم فصل التيار الكهربائي لإجراء أعمال الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، وأكد المصدر أن الصيانة الدورية ينتهجها قطاع شبكات البحر الأحمر بشكل دوري وبصفة عامة في جميع مدن المحافظة، وتشمل صيانة المحولات فقط، ويجري التنسيق مع مجالس المدن لتغطية الكابلات المكشوفة قبل موسم الأمطار.

بدء العمل في رصف الطرق بشوارع رأس غارب

وفي سياق آخر بدأت أجهزة مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر اليوم أعمال تمهيد الطرق والشوارع بمنطقة «الصحراوية»، تمهيدا لأعمال الرصف المقررة، وأكد اللواء حامد أحمد رئيس مدينة رأس غارب على التنسيق مع جميع المصالح لضمان عدم تأثر الخدمات وشدد على إصلاح أي مرفق «مياه - غاز - كهرباء»، فور تعرضه لأي تلف والتنسيق مع كافة المديريات.