ميزة تويتر الجديد «Twitter Spaces» تدخل حيز التنفيذ

كشف موقع social media today، عن تفاصيل طرح ميزة تويتر الجديدة «Twitter spaces»، لإجراء محادثات صوتية، والذي أعلن عنها موقع التغريدات القصيرة «تويتر» منذ نحو شهر.

وأوضح الموقع، أن مستخدمي تويتر يمكنهم الآن، الاستفادة من هذه الميزة بعد تحديد عدد من الموضوعات المفضلة لديهم، لافتًا إلى تلقي هؤلاء المستخدمين المهتمين بأحد هذه الموضوعات إشعارًا فور بدء استخدام «spaces» وهو ما يوسع نطاق عمليات البث الصوتي، لإبقاء المشاركين على اطلاع دائم بالمحتوى ذي الصلة.

إضافة 3 موضوعات في جلسة Space

وأضاف الموقع، أنه يمكن إضافة علامات موضوعات ميزة تويتر الجديدة Twitter spaces في عملية الإعداد ، حيث يستطيع منشئو Space إضافة ما يصل إلى ثلاث علامات مواضيع لكل جلسة.

ويتيح تطبيق «تويتر» للمستخدمين عبر ميزة «Space» على الهواتف الأندرويد، اختيار الموضوعات المفضلة لكل مستخدم، إذ يمكن اختيار 3 موضوعات وتصنيفها كالمفضلة له من ضمن 10 موضوعات.

«Spaces» تضم نحو 600 متابع

وبحسب موقع social media today، تعتبر ميزة تويتر الجديدة Twitter spaces، وسيلة لإجراء محادثات صوتية مباشرة على تويتر، إذ يمكن لأي شخص الانضمام كمستمع، بما في ذلك الأشخاص الذين لا يتابعونك، ويمكن دعوة المستمعين مباشرةً إلى الانضمام إلى «مساحة» عن طريق إرسال رسائل خاصّة إليهم تحتوي على رابط Spaces، أو عن طريق تغريد الرابط، أو مشاركة الرابط في مكان آخر.

ويمكن أن تضم «Spaces»، نحو 600 متابع أو أكثر على Twitter.