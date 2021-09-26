«النواب» و«الشيوخ» يستعدان لدور الانعقاد الثاني بـ«تطعيم وتعقيم وصيانة»

حراك كبير تشهده أروقة البرلمان المصري حاليا، استعدادا لانطلاق دور الانعقاد الثاني لمجلسي النواب والشيوخ، تنفيذا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، المنشور في الجريدة الرسمية، والذي دعا فيه المجلسين للانعقاد يوم 2 أكتوبر المقبل.

انعقاد أولى جلسات مجلس النواب السبت

داخل أروقة مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، يستمر العمل على قدم وساق، لمراجعة أعمال الصيانة بقاعة المجلس حيث يعقد البرلمان جلساته، وكذا مراجعة الصيانة في غرفة التحكم بالصوت وشاشة العرض والتصويت الإلكتروني، ومراجعة بوابات الدخول والخروج للمجلس، قبل انطلاق أولى الجلسات السبت المقبل، بينما استعد البهو الفرعوني، المخصص لتناول أعضاء مجلس النواب «وجبات خفيفة» وبعض المشروبات، لاستقبال الأعضاء في دور الانعقاد الثاني.

تطعيم العاملين في «النواب» بلقاح كورونا

حرصت الأمانة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد مناع، على تطعيم العاملين في المجلس بلقاح كورونا، ممن سجلوا أسماءهم عبر الموقع الذي خصصته وزارة الصحة لتلقي اللقاحات، كما جرى تزويد الطرقات المؤدية لقاعة المجلس، واللجان البرلمانية بمطهرات للأيدي، والتنبيه على ضرورة ارتداء الكمامات الطبية داخل حرم المجلس، والتنبيه على العاملين بعدم التحرك داخل أروقة المجلس دون كمامة.

وقالت مصادر برلمانية، إنّ مجلس النواب سيعقد عدة جلسات في الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل، والتي تبدأ بإجراء انتخابات 25 لجنة نوعية، وهيئات مكاتبها.

انعقاد جلسات مجلس الشيوخ الثلاثاء

الاستعدادات داخل أروقة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لم تختلف كثيرا عن نظيرتها في «النواب»، حيث تشهد أروقة الغرفة الثانية للبرلمان، أعمال صيانة داخل القاعة الرئيسية، وتنطلق الجلسات الثلاثاء المقبل، وتبدأ بانتخاب هيئة مكاتب اللجان البرلمانية يومي الثلاثاء والأربعاء، لاختيار التشكيلات الجديدة لهيئات مكاتب اللجان النوعية.

ويتابع المستشار محمود إسماعيل، الأمين العام لمجلس الشيوخ، الاستعدادات كافة لانطلاق جلسات «الشيوخ»، وشدد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ووضع علامات إرشادية لتذكير الأعضاء والعاملين بأهمية ارتداء الكمامة الطبية وتعقيم اليدين، للوقاية من الإصابة بالفيروس.

قرار جمهوري بدعوة «النواب» و«الشيوخ» للانعقاد

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أول أمس، قرارا بدعوة مجلسي النواب والشيوخ للانعقاد الثاني في الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل، وتبلغ مدة الفصل التشريعي لغرفتي البرلمان 5 سنوات، بواقع 5 أدوار انعقاد.