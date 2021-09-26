ابنة كوثر هيكل عن قصة حب أبوبكر عزت لوالدتها: «كانت شايفاه بتاع بنات»

كشفت الكاتبة سماح أبوبكر عزت، عن تفاصيل قصة الحب التي جمعت والدها الفنان أبوبكر عزت والكاتبة كوثر هيكل، وذلك في ندوة تكريم الأخيرة على هامش فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي، والذي انطلق حفل افتتاحه أمس السبت، وشهد تكريم اسم الكاتبة والسيناريست كوثر هيكل، والفنانة سلوى خطاب، وخالد الصاوي، والمخرج عمر عبدالعزيز.

كوثر هيكل وأبوبكر عزت جمعتهما زمالة الجامعة قبل الزواج

وقالت سماح أبوبكر عزت، في الندوة التي أدارها زوجها الكاتب خالد منتصر، إن والدها ووالدتها عاشا قصة حب كبيرة، واستدركت قائلة: كانوا زملاء في الجامعة رغم إنه كان يكبرها بأربعة أعوام، ولكنها «كانت مش بتديله وش، لإنها كانت بتشوفه كل يوم مع بنت»، بحسب وصفها.

ابنة أبوبكر عزت وكوثر هيكل: الاحترام دستور منزلنا

وأضافت: نظرتها له تغيرت كلية عند التقائهما في العمل التليفزيوني، حيث وجدت الشخصية التي يكسو الضحك ملامحها تعيش في مأسأة، لأن والده توفى في صغره، بينما كانت والدته لا تعي، نظرا لمعاناتها من إصابة في المخ، فكانت لا تعرف أبنائها، ومع ذلك كان مرتبطا بها بشدة، وهنا تغيرت نظرة والدتي نحوه، وحاربت من أجل الارتباط به.

وتابعت: «كان الاحترام هو دستور حياتنا، وأذكر أن منزلنا كان يوجد به خطين أرضي، وكانت حينما تنهمك في الكتابة كان يتصل بها من أحد الخطين للخط الأخر ويقول لها: هتتعشي يا كوكي دلوقتي؟».

وحضر ندوة تكريم الكاتبة والسيناريست الراحلة كوثر هيكل، الفنانة إلهام شاهين، والمخرج عمر عبدالعزيز، المنتج والكاتب فاروق صبري، رئيس غرفة صناعة السينما.