ضبط صاحب مركز تعليمي بـ90 جواز سفر بالفيوم: نصب على أولياء أمور في 1.3 مليون جنيه

كشفت وزارة الداخلية ملابسات بلغ ورد من أحد الأشخاص في الفيوم وآخر، بتعرضهما لواقعة احتيال من قبل مسؤولى أحد المراكز التعليمية والاستيلاء على أموالهما بزعم تسفير نجليهما إلى إحدى الدول وإلحاقهما بإحدى الجامعات للدراسة بها.

المتهم أنشأ كيانًا تعليميًا دون ترخيص كائن بمنطقة مصر الجديدة

وجرى تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده عن أنَّ وراء تلك الواقعة حاصل على بكالوريوس تجارة ومقيم بمحافظة القاهرة وله معلومات جنائية، إذ أنشأ كيانًا تعليميًا دون ترخيص كائن بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة، واتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج لاستكمال دراستهم بالجامعات الأجنبية، وأعلن من خلال شبكة الإنترنت بأن شركته حاصلة على وكالة رسمية من العديد من الجامعات الأجنبية خلافاً للحقيقة، وتمكنه من الاستيلاء من الشاكيين على مبالغ مالية بلغت مليون و300 ألف جنيه.

عقب تقنين الإجراءات، تمّ ضبطه وعثر داخل مقر الأكاديمية على (90 جواز سفر بأسماء أشخاص مختلفة خاصين بضحاياه- 2 أكلاشيه- كمية من مستخرج رسمى بنجاح طالب بأسماء أشخاص مختلفة بالعديد من المحافظات تفيد حصولهم على شهادة الثانوية العامة- كمية من دفاتر إيصالات استلام نقدية تفيد تلقي المتهم مبالغ مالية من المواطنين بلغت جملتها 700 ألف جنيه تقريباً- مجموعة من صور المستندات الخاصة براغبي السفر للدراسة بالخارج- مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامي.