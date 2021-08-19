ضبط هارب من أحكام جنائية بحوزته سلاح ناري في الإسماعيلية

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ملاحقة وضبط الهاربين من السجون والمطلوب التنفيذ عليهم في القضايا المتنوعة؛ فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة التل الكبير بمديرية أمن الإسماعيلية تردد أحد العناصر الإجرامية «هارب»، على دائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، أمكن ضبطه حال استقلاله إحدى السيارات.. وبحوزته «بندقية آلية - خزينة بداخلها عدد من الطلقات لذات العيار - كمية من مخدر الهيروين - 2 هاتف محمول»، وبمواجهته أقر بواقعة هروبه، وحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري بقصد الدفاع عن تجارته غير المشروعة، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائه، والسيارة لاستخدامها في تنقلاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.