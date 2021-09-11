ضبط 3 أشخاص استولوا على ملايين الأموال من المواطنين بـ«النصب» والسرقة

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاستيلاء على أموال البنوك والعملاء، على مستوى الجمهورية.

في هذا الصدد، تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من «أحد الأشخاص – مقيم بالقاهرة» باكتشافه سرقة بطاقة الدفع الإلكتروني المربوطة على حسابه البنكى بأحد البنوك، واستخدامها من قبل شخص مجهول في إجراء عمليات سحب نقدى على ماكينات الصراف الآلية والاستيلاء بموجبها على مبلغ مالي من حسابه.

تم تشكيل فريق بحث جنائى، توصلت جهوده باستخدام الوسائل التقنية الحديثة إلى أن وراء ارتكاب الواقعة «شخصين، مقيمين بمحافظة القاهرة»، إذ قام أحدهما باستغلال طبيعة عمله كونه «السائق الخاص» للشاكي، وتمكن من سرقة بطاقة الدفع الإلكتروني والرقم السرى الخاص بها من منزله، واستخدامها في عمليات سحب مبالغ مالية دون علم الشاكى، وحتى يكون بمنأى عن ضبطه واكتشاف أمره، قام بتكليف صديقه «المتهم الثاني» بالتوجه إلى مدينة بورسعيد واستخدام البطاقة المستولى عليها في إجراء عمليات سحب نقدى من إحدى ماكينات الصراف الآلى، ومن خلال ذلك تمكنا من الاستيلاء على مبلغ مالي من حساب الشاكى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، تم ضبط المتهمين، وعثر بحوزتهما على «بطاقة دفع إلكتروني باسم الشاكي – عدد 2 هاتف محمول»، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما للواقعة على النحو المشار إليه، وأنهما قاما بالتصرف في المبالغ المالية المستولى عليها.

ضبط شخص بسوهاج نصب على المواطنين بدعوى توظيف أموالهم

كما تبلّغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من عدد 5 أشخاص بقيام «صاحب شركة للملابس والمنسوجات، مقيم بمحافظة سوهاج» بتلقيه مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها واستثمارها لهم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين صحة الواقعة وقيام المتهم المذكور بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقى مبالغ مالية من المواطنين؛ بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة الملابس الجاهزة من خلال الشركة الخاصة به، مقابل أرباح من قيمة رأس المال بالمخالفة للقانون، مما مكّنه من الاستيلاء على أكثر من 2 مليون جنيه، من الشاكين وتوقفه عن سداد أصول المبالغ وأرباحها، واستيلائه على كامل المبالغ المالية دون رد.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.