بالأرقام.. الضرائب في بريطانيا من «البقشيش» إلى أجور اللاعبين

تتعدد صور وقيم الضرائب التي تُحصل من المواطنين في المملكة المتحدة، وإن كانت لا يخلو ذلك من بعض الأمور الغريبة، منها تحصيل ضريبة على الإكراميات التي تُدفع لعمال المطاعم.

ينص قانون الضرائب في المملكة المتحدة على أن كل انسان يعمل ويحقق ربح بأي شكل قانوني، حتى من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، يكون مجبرا على التسجيل في النظام الضريبي، مشيراً الى أن الشخص الذي يجني أقل من 12 ألف جنيه أسترليني معفي من الضرائب.

وينص القانون البريطاني على أن دخل الأفراد السنوي الذي يتراوح من 12 ألف أسترليني إلى 50 ألفا يدفع ضرائب بمقدار 20%، ومن يبلغ دخله 50 ألف أسترليني إلى 150 ألفا يدفع 40 % من أجره السنوي، ومن يتجاوز دخله سنوياً أكثر من 150 ألف دولار يدفع 45%.

ضريبة على البقشيش

وفي المملكة المتحدة توجد ضريبة مثيرة، وهي دفع ضريبة الدخل على أي إكرامية (بقشيش) يحصل عليها العامل داخل المطعم او المقهى، حيث يجب على العامل ملء الإقرار الضريبي وتضمين الإكراميات التي حصل عليها.

وإذا لم يقم العامل بملء الإقرار الضريبي، فستقوم الجهات المختصة بتقدير إكرامياته بناءً على معلومات منه أو من صاحب العمل، وستمنح صاحب العمل رمزًا ضريبيًا حتى يتمكن من تحصيل الضرائب من خلال اقتطاع الضريبة من راتب العامل قبل أن يحصل عليه.

ضرائب اللاعبين

ويتم تحصيل ضريبة قيمتها 45% من أجور اللاعبين في المملكة المتحدة، كما يتم تحصيل رسوم ضريبة الدخل بنسبة 19% لحقوق الصورة، وفقا لصحيفة «جارديان» البريطانية.

ويكسب اللاعب المصري محمد صلاح 3.1 مليون دولار شهريًا بمجموع رواتب أسبوعية يبلغ 712000 دولار، تتضمن الأموال القادمة من الأجور والأرباح الأخرى.

يذكر أن مصلحة الضرائب المصرية دعت، أمس السبت، صانعي المحتوى من المدونين وأصحاب القنوات على منصة «يوتيوب» العالمية (البلوجرز واليوتيوبرز)، بالتوجه إلى مأمورية الضرائب لفتح ملف ضريبي للتسجيل بمأمورية الضريبة على الدخل المختصة، حسب تدوينة للمصلحة عبر «فيسبوك».