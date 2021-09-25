الضرائب عن محاسبة الـ«يوتيوبرز»: «مجيبناش قانون جديد»

قال الدكتور السيد صقر، رئيس قطاع المناطق والمراكز والمنافذ بمصحلة الضرائب، إن هدف المصلحة من إنشاء وحدة خاصة بالتجارة الإلكترونية، حصر وتتبع الأنشطة الخاصة بتلك التجارة عبر رؤية الدولة، من أجل دمج الاقتصاد غير الرسمي في الآخر الرسمي، وتعمل الدولة على إتمام ذلك الأمر على أكثر من مستوى، «إحنا مجيبناش قانون جديد، ولكن مكانش عندنا مصادر أكيده للمعلومة».

صقر: نتتبع إيرادات المطربين المسجلين لدينا للحصول على حق الدولة

وأضاف «صقر»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، الذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه زكي على فضائية «DMC»، اليوم السبت، أن أغلبية مطربي المهرجانات مسجلون لدى المصلحة ومنهم من هو غير مسجل، وأغلبهم يحققون أرباحا مالية طائلة، وبالتالي فإنهم يجب أن يفتحوا ملفات ضريبية امتثالا لأحكام القانون رقم 91 لسنة 2005، «نتتبع إيرادات المطربين المسجلين لدينا للحصول على حق الدولة».

صقر: القانون مطبق على كافة مقدمي المحتوى من استشارات قانونية أو طبية

وأوضح أن القانون مطبق على جميع مقدمي المحتوى من استشارات قانونية أو طبية والبلوجرز ممن يروجون للماركات أو المحلات المعينة، فجميعهم يحققون إيرادات جراء ممارستهم للأنشطة، ويجب عليهم فتح ملف قانوني والامتثال لأحكام القانون، والإقرار بأرباحهم على الدخل.

وأكد أن مسألة الخضوع للضريبة ليست قاصرة على النشاط الاقتصادي فقط، ولكن اليوتيوبرر والبلوجرز أصحاب مهن حرة، وعليهم دفع الضرائب، حيث إنه في حال وصلت إيراداتهم أو أحجام مبيعاتهم إلى 500 ألف خلال العام، أو فور تحقيقه ذلك المبلغ حتى وإن لم يمر العام فيجب عليهم التوجه للمصلحة والتسجيل حتى يتم فرض الضريبة عليهم، ومن لم يفعل ذلك يكون متهربا ضريبيا ويجوز تطبيق أحكام القانون عليه.

ونصح هؤلاء بالاستفادة بمجموعة من المميزات حال تم إضافتهم على قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأنه لا توجد محاسبة عن الفترات السابقة بمبدأ «اللي فات مات».