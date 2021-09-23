أبو الغيط: أمريكا تركت 119 ألف لوري وسيارة جيب في أفغانستان لطالبان

أكد السفير أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الوضع المأساوي الذي مر به العرب في الفترة الأخيرة أتاح الفرصة لإيران وتركيا وأثيوبيا وإسرائيل التدخل في شؤون العرب.

وتحدث أبوالغيط خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر فضائية «mbc مصر» عن العلاقات الأمريكية العربية، مؤكدًا أن الولايات المتحدة الأمريكية هي القوة الأعظم حاليًا مع كل المشاكل الداخلية والإقليمية، مشيرًا إلى أن الناتج القومي لأمريكا 20 ترليون دولار بينما الناتج القومي الصيني لا يتجاوز 14 ترليون دولار، مشددًا على ضرورة الاعتداد بالقوة الأمريكية.

أبو الغيط يؤكد المنطقة العربية لم تعد من أولويات أمريكا

وأشار «أبو الغيط» إلى أن المنطقة العربية، لم تعد من أولويات الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا أن البترول لم تعد له أهمية مثل الأوقات السابقة، لافتًا إلى أنهم يستخرجون الأن البترول الصخري في أراضيهم وأن أمريكا تشبعت من الإنتاج البترولي الأمريكي.

وأوضح «أبو الغيط» أن القوات الأمريكية تركت في أفغانستان 119 ألف لوري وسيارة جيب، لافتًا إلى أن هذه المركبات تكفي لتسليح 6 فرق وأن ذلك شجع الإرهابيين للانضمام للتنظيم المسلح.

وأكد أبو الغيط أن العلاقات العربية أصبحت أفضل خلال الفترة الأخيرة، لافتًا أن البعد الجديد هو البعد التركي والإيراني وتركيا تتحرك في الإقليم الشرقي نظرًا لأنه الإطار العام الذي تواجدت فيه منذ عهد السلاجقة الأتراك قبل ألف عام، وأن لديهم أولوية في العراق وسوريا ولبنان ودول عربية على البحر المتوسط مثل ليبيا ومصر، وأنه عند حدوث في أي تهديد في ليبيا تستشعر مصر نظرًا لأنه ضمن الأمن القومي لها، مشيرًا إلى أن إيران تعمل في نفس منطقة سوريا والعراق ولبنان وتضم إليها اليمن ومنطقة الخليج.