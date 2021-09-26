تطعيم الجرعة الثالثة في الكويت.. الفئات المستهدفة وموقف المصريين

بدأت، اليوم، عملية تطعيم الجرعة الثالثة في الكويت، كجرعة تنشيطية ضد فيروس كورونا، والتي تشمل في المرحلة الحالية ثلاث فئات جرى حصرها، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة للحد من انتشار الوباء، مع تسهيلات كبيرة قدمت للحصول على هذه الجرعة على أن يتم التوسع في الفئات المستهدفة في مرحلة لاحقة.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أرسلت، أمس، رسائل بشأن تطعيم الجرعة الثالثة تتضمن مواعيد التطعيمات للفئات المحددة في المرحلة الحالية لتلقي الجرعة التنشيطية، وذلك عبر رسائل ترسل تلقائيا دون الحاجة إلى التسجيل في المنصة الإلكترونية الخاصة بتلقي لقاحات كورونا.

تطعيم الجرعة الثالثة في الكويت يستهدف 3 فئات

والفئات التي سيطبق عليها تطعيم الجرعة الثالثة في الكويت، هم الأشخاص الذين مضى على تلقيهم الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لكورونا أكثر من 6 أشهر ممن تتجاوز أعمارهم 60 عاما.

كما تشمل الجرعة الثالثة في الكويت الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا مثل العاملين في المجال الصحي، باعتبارهم دائما على خط المواجهة مع الفيروس ومن بين أكثر الفئات المعرضة للإصابة به.

أما الفئة الثاثة التي ستتلقى تطعيم الجرعة الثالثة في الكويت، فهم الذين يعانون من أمراض نقص المناعة.

الهدف من قرار تطعيم الجرعة الثالثة في الكويت

وتمثل الهدف من تطعيم الجرعة الثالثة في الكويت للفئات الثلاث المذكورة في توفير أفضل وسيلة وسبيل للحماية من مرض «كوفيد – 19»، وفق تأكيد وزارة الصحة الكويتية.

وذكرت وزارة الصحة الكويتية، أيضًا، أن «استقرار اللجان المختصة في الوزارة على تقديم تطعيم الجرعة الثالثة، جاء استنادا إلى تحليل نتائج الدارسات والأبحاث ذات الصلة وحرصا على مواجهة ارتفاع المخاطر المرتبطة بمتحورات فيروس كورونا الجديدة».

موقف المصريين من تطعيم الجرعة الثالثة في الكويت

ومع تداول الأنباء عن شروع السلطات الكويتية في تطعيم الجرعة الثالثة التنشيطية، تساءل كثيرون حول شروط السفر إلى الكويت وموقف المصريين.

وفي هذا السياق، كانت السلطات الكويتية أوضحت أن من يريد السفر إلى الكويت سيكون عليه الحصول على جرعة تعزيزية ثالثة إذا كان من الحاصلين على لقاحي سينوفارم وسينوفاك الصينيين وكذلك سبوتنيك «v»، وذلك قبل السفر.

وفي الوقت الحالي يبقى تطبيق الجرعة الثالثة قاصرا على الفئات التي أعلنت عنها وزارة الصحة الكويتية.