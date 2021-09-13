تعرف على موعد بدء تطعيم الأطفال ضد كورونا في الكويت.. قبل بدء الدراسة

عمليات بحث عديدة على المحرك «جوجل» يقوم بها المواطنون في دولة الكويت بعنوان تعرف على موعد بدء تطعيم الأطفال ضد كورونا في الكويت، وذلك بعدما أكدت مصادر حكومية كويتية، اليوم الاثنين، أنّ الحكومة تسعى إلى توفير الحماية القصوى من الأمان الصحي للطلاب باختلاف فئاتهم العمرية، من أجل عودتهم إلى المدارس.

وكشفت المصادر عن لقاح جديد من إنتاج شركة فايزر سيكون متوفرا في البلاد أواخر أكتوبر المقبل، ومخصصا لتطعيم الأطفال من 5 إلى 12 سنة.

%70 من الفئة 12 إلى 18 عاما تلقوا لقاح كورونا

وهدفت جملة البحث تعرف على موعد بدء تطعيم الأطفال ضد كورونا في الكويت إلى تطعيم الأطفال الفئة العمرية الأقل من 12 سنة، وذلك تزامناً مع ما نقلته صحيفة «القبس» الكويتية عن مصادر بالحكومة قولها إن 70% من الفئة بين 12 و18 عاما تلقوا اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

حملة لحث أولياء الأمور على تطعيم أبنائهم قبل الدراسة

ورغم تصدر محرك البحث لجملة تعرف على موعد بدء تطعيم الأطفال ضد كورونا في الكويت، إلاّ أنّ هناك تردد من قبل عدد من أولياء الأمور في تطعيم أبنائهم قبل بدء العام الدراسي الجديد، الأمر الذي دفع المصادر الحكومية المعنية إلى التحضير لإطلاق حملة إعلامية من أجل حث أولياء الأمور على تطعيم أبنائهم قبل انطلاق الموسم الدراسي وذلك لحماية صحة أسرهم، ومنعاً لانتقال العدوى بينهم من أبنائهم الطلبة غير الحاصلين على اللقاح، في الوقت الذ شددت فيه الحكومة على حرصها الشديد لدخول المدارس بطريقة آمنة في ظل انتشار المتحورات الجديدة للفيروس.

وفي السياق ذاته شهدت البلاد انخفاضاً واضحاً في أعداد الإصابة والوفيات بالفيروس خلال الفترة الأخيرة بمعدلات لم تحدث منذ عام ونصف، الأمر الذي بات يشكل انفراجة قريبة في فتح الأنشطة المغلقة وعودة الحياة إلى طبيعتها مرّة أخرى.